康熙強勢回歸！小S毒舌批判黑胖子 大S氣到想走人

2018年10月10日 22:03 中時 蕭雅玲

小S（徐熙娣）剛巴黎時裝周活動，才返台就趁著週末好天氣，帶著寶貝女兒到公園與朋友一起野餐，而友人也把他們出遊野餐的照片po到臉書上，沒想到小S看到照片中的自己，完全模糊沒有對到焦，讓她怒氣沖沖在臉書回嗆：當了明星之後拍了最不受尊重的2張照片！拍照者是個自戀的臭gay，祝你這輩子只能靠吃香蕉填補空虛！直率的回應讓網友笑翻，還在臉書留言「小S好可愛」、「超美的S」。

小S與蔡康永攜手主持的《真相吧！花花萬物》節目，也將自10月21日起在中天播出，原班人馬強勢回歸，小S不改嗆辣本色， 犀利的問題讓大來賓們各個坐立難安，日前錄影時小S不僅對著林志玲問：「沒對象妳有想過是妳自己的問題嗎？」也曾看著大S說：「她在我心裡肥胖度不斷的增加！」、「她是個黑的胖子！」讓大S氣得差點在錄影途中「走人」外，小S甚至還當著其他來賓面前爆料說：「大S以前就喜歡交比她醜的女生當好朋友，這樣她就可以成為那個族群裡的佼佼者。」讓大S躺著也中槍，但麻辣言論卻讓觀眾看了直呼過癮。

而愛演的小S除了公開在節目中批判大S外，也在節目中大發戲癮，除了跟男神林更新上演出分手戲碼，逼迫林更新想盡辦法挽回自己；後又跟歐陽娜娜、宋祖兒演出經典表情包「你清醒一點」的母女戲碼，重現歐陽娜娜在節目上想喚醒母親面對現實、崩潰吶喊的激動神情，在對戲橋段中，小S浮誇的演技也逗得全場來賓大笑。

《真相吧！花花萬物》睽違2年與蔡康永合體主持節目，每集將邀請不同的大咖藝人，將帶領觀眾重新回味當年康熙的不凡魅力，製作人B2表示：「不擔心節目會被說像『康熙』，因為他們2人站在一起組合就是康熙。」

(中時 )