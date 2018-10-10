小英推嚐花生捲冰淇淋 阿布鐸大方比讚

2018年10月10日 19:15 中時 姚志平 、 陳建瑜

蔡英文總統今晚陪同巴拉圭總統阿不鐸夫婦出席國慶酒會，並品嚐鼎泰豐小籠包、府城肉圓與宜蘭花生捲冰淇淋。阿布鐸在嚐完府城肉圓後說「Excellent」，而他在吃完宜蘭花生捲冰淇淋後，在媒體面前比讚。

蔡英文與阿布鐸傍晚進入臺北賓館參加國慶酒會，蔡抵達小吃攤會場前，還誤認一旁守候媒體是僑胞，經媒體解釋後，她還開玩笑說，「我沒遇過這麼友善的媒體！」，蔡英文心情特別開心。

蔡英文帶領阿布鐸首站抵達鼎泰豐小籠包前攤位，由鼎泰豐董事長楊紀華親自介紹，據轉述，蔡英文用英文向阿布鐸介紹「這是臺灣最好吃的小籠包」，阿布鐸則嘗了一顆小籠包與一顆蝦肉蒸餃，並大讚好吃，在攤位上停留至少5分鐘。

之後，他們抵達臺南府城肉圓及宜蘭花生捲冰淇淋的攤位。宜蘭花生捲冰淇淋老闆及老闆娘都是蔡英文的粉絲。他們表示，蔡英文選總統時曾經在新莊造勢，老闆有去現場握蔡英文的手，「兩天沒洗手」；這次他們再次近距離見到特別開心，並再次握到手，還開玩笑說「又不要洗手了」。

宜蘭花生捲冰淇淋老闆首先向蔡英文遞上花生捲冰淇淋，蔡大讚好吃，阿布鐸吃完向媒體大方比讚，現場媒體也向阿布鐸夫人席凡娜詢問嚐起來如何，她也連說「好吃好吃」。副總統陳建仁則陪同聖克里斯多福及尼維斯總督席頓（Sir Tapley Seaton）嚐遍現場美食。

外交部表示，今年國慶酒會邀請國立臺灣藝術大學表演藝術學院，以木管、銅管演奏、異國舞蹈、Cosplay扮裝以及跨域結合科技進行多元表演型態，要深深吸引賓客目光；酒會現場除提供我國傳統小吃美食、臺灣精釀啤酒、歐亞料理及清真美食外，今年特別推出「國慶限量調酒」供賓客飲用。

(中時 )