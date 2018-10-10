切割觀新、觀塘 藻礁聯盟：總統將自我降格

2018年10月10日 19:12 中時 游昇俯

觀塘中油第三接收案環評通過，日前民眾挖出總統蔡英文2013年走訪觀新藻礁的臉書貼文，指控蔡違背承諾，但總統府澄清反指總統已將「觀新藻礁」畫為保護區，是兌現保護藻礁承諾。對此，搶救大潭藻礁行動聯盟怒批，總統切割觀新與觀塘是將自己降格，執政黨的核心價值也「宣告崩盤」，呼籲總統召開聽證會，以讓爭議止息。

搶救大潭藻礁行動聯盟10日聲明表示，桃園藻礁經台大戴昌鳳教授團隊調查，是連綿27公里的完整地形，執政黨將其生態系切割成「保護區」與可以開發的「處決區」，不了解觀新、觀塘藻礁是命運共同體，這種論調「令人驚駭且遺憾」。

聯盟召集人潘忠政說，觀新藻礁野生動物保護區是在2014年吳志揚任縣長時劃設，當時是馬英九主政，說是總統兌現承諾，是掠人之美；並且，觀新藻礁也沒有被保護得很好，四年來除了編經費給社區做鬆散管制，沒有任何生態調查資料出爐，怎麼可以說是做得很好？大潭電廠入水口導流體造成突堤效應，已導致藻礁侵蝕嚴重，極度衰退。

潘忠政並指出，聯盟曾向小英總統當面請求辦理聽證會，以消弭雜音、凝聚共識，豈知交由行政院處理變成不了了之，現在爭議延燒，引起更大社會動盪，懇請總統召開第三接收站聽證會。

中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修也說，觀新藻礁就緊連在觀塘南邊，當初觀塘因為被台電圍起來，附近沒有居民，人為影響較小而長得最好，一旦三接站做起來，觀新也會因海洋環境變化，致使藻礁死亡。

前彰化環保聯盟理事長蔡嘉陽也在臉書發文表示，三十年前前輩爭取成立大肚溪口水鳥保護區，在與各種開發案妥協之下，劃了3700公頃台灣最大面積的動物保護區，乍看「好棒棒」，可是大肚溪口卻在周圍開發影響下，形成一個U字型的河口，泥沙大量灌入彰化伸港，淤積嚴重，大肚溪口生態「已難再回到過去的美好年代」。

(中時 )