陸學者：台灣已把中華民國玩沒了

2018年10月10日 20:13 旺報 陳君碩

蔡英文總統雙十講話，在兩岸部分提到不會升高對抗，也不會屈從退讓，並呼應美國副總統彭斯的講話。大陸學者指出，蔡始終迴避兩岸政治性質定位，美台兩邊一唱一和的態勢明顯，儘管看似可拉抬選情，但若「度」沒拿捏好，讓大陸強烈反制，導致台海擦槍走火，反而不利綠營選情；大陸官媒社評也指，台掩飾不住被當成美國戰略棋子的願望，若因此讓台海問題走向中美軍事對抗，台灣會是第一個犧牲品。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅10日受訪指出，蔡的雙十談話基本上是老調重彈，想要營造台灣願意交流合作，是大陸破壞現狀，實際上卻刻意忽略是蔡當局先拒絕接受兩岸同屬一中，不願承認九二共識，才導致後續的交流現狀被打破。

唐永紅表示，蔡的談話與美副總統彭斯日前演講的調子一致，可看出美台比以往更加相互利用、相互打對方的牌，需求比過去更強勁，雙方一唱一和的態勢明顯；而且，蔡再次指責大陸在亞太區域的行為，認為是挑戰區域現狀，並再次呼籲國際社會形成對抗大陸的同盟。他直言，這會造成兩岸對抗進一步升級，大陸必然採取適當回應，或許短期看有利刺激綠營選情，但若沒有把握好「度」，引起大陸強烈反制，使台海擦槍走火，反而不利綠營選情，他對未來的兩岸情勢，感到不樂觀。

對於蔡幾次提到「中華民國」，唐永紅直言，民進黨對中華民國的認知，和國民黨完全不同，領土主權等內涵外延都不同，所以無論是中華民國「在」台灣，中華民國「是」台灣，或者中華民國台灣，只是文字遊戲，大陸都不會接受，「台灣已經把中華民國玩沒了！」

大陸《環球時報》10日社評指，蔡的談話顯然在呼應彭斯，台海的事情「今後注定輕鬆不了」，有可能將台灣推向中美大國博弈的風口浪尖，從而使台海問題的性質發生嬗變，一旦中美走向軍事對抗，台灣會是第一個犧牲品。

社評指，大陸方面需要做好台海緊張升級的準備，尤其要把開展軍事鬥爭的準備進一步強化，讓蔡當局清楚，一旦踩到《反分裂法》的紅線，那麼遭到不可承受打擊的風險是真實的，「屆時沒有力量能夠幫他們，華盛頓也做不到。」

(旺報 )