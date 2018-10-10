亞運真英雄奪牌 英雄谷大遊行民眾夾道歡迎

2018年10月10日 19:21 中時 郭吉銓

亞運台灣英雄暨國慶花車大遊行10日登場，近60位亞運奪牌選手、教練、防護員、廚師一同坐上英雄車隊，與24輛國慶主題花車共同遊行，雖然飄著綿綿細雨，仍吸引上萬人熱情參與，中國信託台灣人壽位於中華路衡陽路口的LED巨幅牆面共襄盛舉，不間斷地播映為選手加油的動畫訊息！(郭吉銓攝)

射箭金牌潘宇平（中）、跆拳道金牌蘇柏亞（左）、滑輪溜冰金牌李孟竹（右）大方秀出金牌。(郭吉銓攝)

圖為北一女百人編制樂儀隊前導開道。(郭吉銓攝)

當台灣英雄們重回館前路「英雄谷」時，兩側更不時噴發金色彩帶，與灑滿印有「2018台灣共好 有你真好」的紀念版紙花，場面壯觀絢麗。(郭吉銓攝)

當台灣英雄們重回館前路「英雄谷」時，兩側更不時噴發金色彩帶，與灑滿印有「2018台灣共好 有你真好」的紀念版紙花，場面壯觀絢麗。(郭吉銓攝)

當台灣英雄們重回館前路「英雄谷」時，兩側更不時噴發金色彩帶，與灑滿印有「2018台灣共好 有你真好」的紀念版紙花，場面壯觀絢麗。(郭吉銓攝)

當台灣英雄們重回館前路「英雄谷」時，許多民眾激動不已，高喊「台灣英雄、感謝有你」。(郭吉銓攝)

當台灣英雄們重回館前路「英雄谷」時，許多民眾激動不已，高喊「台灣英雄、感謝有你」。(郭吉銓攝)

射擊金牌林穎欣、呂紹全（前）搭乘國防部提供的悍馬車行經英雄谷。(郭吉銓攝)

橋藝金牌楊欣龍(左)、陸怡君（右）搭乘國防部提供的悍馬車行經英雄谷時，豎起拇指回應民眾熱情讚聲。(郭吉銓攝)

亞運獲得中華隊隊史首面羽球男單銀牌的周天成（右前），邊用手機直播邊向場邊民眾揮手。(郭吉銓攝)

輕艇銀牌選手陳瑋涵（左）、划船銀牌選手黃義婷（右），向場邊熱情民眾揮手。(郭吉銓攝)

來自全台24輛國慶主題花車在亞運英雄的領軍之下接力登場，包括台北市政府、桃園市政府、交通部觀光局、台灣菸酒公司等精心打造的花車，展現在民眾面前，圖為在自由廣場撐著雨具觀看的熱情民眾。(郭吉銓攝)

台灣體壇英雄在本屆印尼亞運表現傑出，為了在國慶日這天凝聚國人們的力量，替選手們喝采，《台灣共好 有你真好》亞運台灣英雄暨國慶花車大遊行在今日上午登場。近60位亞運奪牌選手、教練、防護員、廚師一同坐上英雄車隊，與24輛國慶主題花車共同遊行，雖然飄著綿綿細雨，仍吸引上萬人熱情參與，所經過的路段皆是滿滿民眾揮舞旗幟夾道歡迎，氣氛熱血沸騰。

亞運台灣英雄暨國慶花車大遊行車隊於今天近中午，從愛國西路小南門準時出發，經過中華路、衡陽路、重慶南路、襄陽路、館前路、忠孝西路、中山南路，終點站為中正紀念堂，全長3公里。最大亮點是當台灣英雄們再度重回館前路「英雄谷」時，許多民眾激動不已，高喊「台灣英雄、感謝有你」，兩側更不時噴發金色彩帶，與灑滿印有「2018台灣共好 有你真好」的紀念版紙花，場面壯觀絢麗，令人熱血沸騰。除了館前路英雄谷，最多人潮聚集的西門捷運站4號出口，也免費發放上千支國旗與「台灣共好限量小旗幟」，受到各國旅客歡迎，大家一起揮舞旗子雀躍迎接體育好手們與花車的蒞臨！此次也特別感謝中國信託台灣人壽位於中華路衡陽路口的LED巨幅牆面共襄盛舉，不間斷地播映為選手加油的動畫訊息！為活動宣傳加溫，現場民眾紛紛手持加油旗在LED牆前留影，一同為亞運好手歡呼！

本次亞運英雄與國慶主題花車共出動60輛遊行車隊，由臺北市政府警察局交通警察大隊重機車隊、憲兵快速反應連重機車隊、北一女百人編制樂儀隊前導開道，緊接著是獲得亞運金牌的輕艇龍舟隊選手簡證嚴、段彥宇、陳俞安，搭乘國防部提供的悍馬車領軍出發。參與遊行的選手包括射擊金牌林穎欣、呂紹全，射箭金牌潘宇平、滑輪溜冰金牌李孟竹、跆拳道金牌蘇柏亞、橋藝金牌楊欣龍、陸怡君，以及亞運獲得中華隊隊史首面羽球男單銀牌的周天成、代表團隨行廚師吳信緯，與體育署長高俊雄等教練與選手，分別在悍馬車、國防部中型戰術輪車與雙層觀光巴士上與民眾熱情互動。

而來自全台24輛國慶主題花車也在亞運英雄的領軍之下接力登場，包括台北市政府、桃園市政府、交通部觀光局、台灣菸酒公司等精心打造的花車，一一展現在國人面前，跟民眾近距離接觸，這也是國慶花車首次在台北市區規劃大遊行。本次亞運台灣英雄暨國慶花車大遊行車隊總長度達1公里，不僅車隊陣容浩大，同時更集結台灣民眾的熱情，一起共好。

(中時 )