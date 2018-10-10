寵物業新法上路 未換證最高罰300萬

2018年10月10日 19:19 中時 游昇俯

為加強寵物買賣管理，農委會去年10月修訂《特定寵物業管理辦法》，給予寵物業者一年期限更換新版許可證，將於下周16日到期。但截至上個月底，全台仍有591家業者尚未申請新證，若新法上路，從事寵物買賣而未申請新證業者，將會被開罰最高300萬元，並勒令停業。

國內寵物買賣屢傳業者實施近親配種、任意棄養老病殘犬等新聞，基於動物福利考量與寵物業、寵物流向管理，農委會去年修訂《特定寵物業管理辦法》，新法將於下周正式上路。

農委會畜牧處動物保護科科長江文全表示，《特定寵物業管理辦法》此次修正有三大重點，包括因國人飼養家貓逐年增加，將貓隻活體買賣納入管理，經營貓隻寵物業適用此辦法；其二，強化犬貓販售流向管理，新法上路後，所有繁殖犬貓皆須辦理登記及植入晶片，並列冊追蹤，從出生、買賣到死亡，都需在寵物登記管理系統註記，以遏阻棄養，追溯不當飼養之責任。

其三，許可執照核發標準更趨嚴格；江文全舉例，新法要求寵物業者須配置寵物運動場所，提供寵物活動時間，並須有特約獸醫師，買賣寵物需獸醫師開立之健康證明等，皆是與國際接軌，重視動物福利與管理的做法。

然而，新法上路只剩一周時間，卻仍有近600家業者未換取新證。江文全表示，詢問各縣市政府執行狀況，未換證業者多為已無從事活體買賣，或是轉而經營寵物用品者；若屆期應換證而未換證，將視同沒有許可證，依據動保法第25條，核處10至300萬元罰鍰，並令其停業，拒不停業可按次處罰。

(中時 )