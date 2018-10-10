國慶大典賴、吳咬耳朵 談「千坑」、治水經驗

國民黨主席吳敦義10日下午參加民團版國慶活動。（記者潘維庭攝）

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旺報

國慶大典行政院長賴清德與國民黨主席、前副總統吳敦義不停「咬耳朵」講悄悄話，外界好奇在談什麼？吳敦義下午受訪時表示，他建議賴院長去查台南、高雄為什麼有那麼多坑洞，變成「千坑之城」；另外之前賴揆說吳敦義擔任高雄市長時也遇雨成災，但後來有更正，吳敦義說，如果賴清德不更正，我就叫你「賴三寶」。

吳敦義10日下午在國父紀念館前參加民團版國慶活動後受訪表示，今天早晨賴院長坐他左手邊，右邊是陳建仁副總統，「我跟賴院長講，這個（坑洞）你要主動查一下，不然會被誤會是你做市長打下的狀況，你做院長要好好查一下，到底台南和高雄為什麼有那麼多坑洞？」

吳敦義說，媒體把此事形容成「千坑之城」，他跟賴院長說應去查一下，到底是級配不合格，還是有什麼樣狀況，要查清楚，對有疑問的民眾可以有一個明白的解答，這是施政最基本原則。

另外，吳敦義說，先前賴清德指他在做高雄市長時也遇雨成災，但後來有更正。吳敦義解釋，高雄最大水災「七一七水災」發生在謝長廷任內；「九一九水災」在陳菊任內。

吳敦義說，自己剛接高雄市長時，有一次三民區淹水，他當時到墾丁參加村里長講習會，知道後馬上趕回去。水退後就在本和里挖了一個滯洪池，滯洪池是治標，最主要是河川疏濬，讓它流量更大。

吳敦義強調，「陳菊把滯洪池當作萬靈丹，那是錯誤的」，一定要先把河川整治做好，雨水下水道、汙水下水道做好，「後來我市長任內，高雄沒有任何天災」，「為什麼不學一下？」

(旺報 )

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