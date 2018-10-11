黑糖珍珠冰鎮又浸蜜 年輕人厚工調製珍奶打造品牌

2018年10月11日 07:37 中時 陳淑芬

黑糖珍珠經冰鎮又浸蜜，調製成美味珍奶。（陳淑芬攝）

「京二茶」冷飲珍奶的珍珠，煮製手續很「厚工」。（陳淑芬攝）

「京二茶」冷飲店薄利多銷，精製的珍奶佔銷售量6成。（陳淑芬攝）

「珍奶要好吃，珍珠要新鮮Q彈有嚼勁，咬起來微甜有糖香」「京二茶」冷飲店年輕老闆李奕勳說，黑糖珍珠經過冰鎮、浸蜜等「厚工」製程，雖然手作繁複辛苦，但一超過3小時就丟棄，不以果糖節省成本而使用價高的蔗糖讓客人嘗出天然甜味，他是年輕創業採薄利多銷，希望消費者吃出美味與健康。

23歲的李奕勳雖然年紀輕輕，但做事不含糊。就讀高職以來4年多，先後到4、5家大型冷飲及餐廳打工學藝，3年多前退伍後，以自己的儲蓄及家人支助，並透過青年貸款籌資上百萬元，創業開「京二茶」冷飲店，經盤整、檢討各家茶飲店的優缺精華，開發出近50種品項的各式茶飲，他說：「珍珠奶茶最受歡迎，佔銷售量約6成」。

李奕勳說，珍珠奶茶在連鎖茶飲店的售價較高，他是青年創業想打造自己的品牌，茶水都使用高價蔗糖，不惜成本採用大品牌茶店使用的黑糖珍珠，以繁複流程處理，還依客製化冰塊多寡需求來調製奶、糖比例，並以親民價吸引消費者青睞。

李奕勳製作珍奶的珍珠Q軟有嚼勁的秘訣在於「冰鎮」及「浸蜜」，珍珠在鍋內煮好熱騰騰掀蓋，就加入冰塊進行冰鎮，透過快速降溫讓珍珠外層更有Q彈嚼勁。隨後，再將珍珠泡在二砂糖水裡浸蜜，讓糖水蜜進珍珠內，再以過濾水清洗，處理好的黑糖珍珠顆顆乾淨閃亮，咀嚼起來黑糖香中帶微甜，更具有層次滋味。

「珍珠也要新鮮才好吃」李奕勳說，煮好的珍珠超過3小時就不能再使用，必須重煮，否則口感就會大打折扣。李奕勳將熱紅茶加進蔗糖水、奶精及冰塊，放進調製杯內搖晃混合後倒出，再與珍珠混合，一杯珍珠奶茶製作很「厚工」，才能贏得消費者的心。

「京二茶」冷飲店：

地址：台中市南屯區黎明路一段176號

電話：04-24792267

營業時間：08：30至22：30

價格：珍珠奶茶中杯35元、大杯45元

(中時 )