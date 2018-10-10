劉以豪露點扮太陽神 想要「NATURE」竟成「奶出來」

2018年10月10日 19:15 中時 林淑娟

劉以豪扮太陽神阿波羅。（歐銻銻娛樂）

劉以豪扮太陽神阿波羅。（歐銻銻娛樂）

陳庭妮扮維納斯女神。（歐銻銻娛樂）

陳庭妮扮維納斯女神。（歐銻銻娛樂）

陳庭妮扮維納斯女神。（歐銻銻娛樂）

李千娜化身戰神雅典娜。（歐銻銻娛樂）

李千娜化身戰神雅典娜。（歐銻銻娛樂）

李千娜化身戰神雅典娜。（歐銻銻娛樂）

由劉以豪、陳庭妮及李千娜共同主演、歐銻銻娛樂製作的《種菜女神》，日前釋出首波3支15秒預告，3位主角在預告中化身希臘神祇，分別扮演阿波羅、維納斯及雅典娜呈現出猶如古典名畫般的唯美畫面，引發網友熱切討論。隔週再釋出的加長版30秒預告，三位希臘神祇瞬間貶為凡人，還被農夫們責罵在田間玩耍，逗趣KUSO的內容讓網友直呼太有創意。

3人被打造成帶有本土色彩的希臘神祇，身上所穿戴的元素均來自台灣農村常見物件。扮演阿波羅的劉以豪，身上戰袍是桃紅色蚊帳打造；維納斯女神陳庭妮一襲白色洋裝由米袋及藍色塑膠繩製成；雅典娜女戰神李千娜戰袍是客家花布、頭盔上有著一大串紅藜麥，更絕的是腳上的紅色羅馬鞋，竟是紅白拖加上紅色塑膠繩做成的。看著自己身上的裝扮，3人不約而同對造型師表示佩服，

扮演太陽神阿波羅的劉以豪到拍攝現場才驚覺有裸上身的畫面，他趕緊臨時抱佛腳，在田邊奮力做運動，沒想到一上戲，竟被攝影師說線條最美的是鎖骨，讓他當場臉上三條線苦笑說：「原來好看的是在鎖骨，不是肌肉啊！」最讓他崩潰的是穿上造型師所準備的蚊帳戰袍，網狀材質讓胸前兩點若隱若現，他忍不住驚聲尖叫：「啊！我要胸貼！」但隨後又喃喃自語說：「貼胸貼被發現會更奇怪，還是NATURE一點好。」沒想到造型師聽成「奶出來」（台語），嚇得劉以豪再次驚叫：「不是『奶出來』，是NATURE！」

陳庭妮的米袋女神畫面，與名畫「維納斯的誕生」還原度高達90%，陳庭妮笑說：「我的時髦可是跟著巴黎走的。」她甚至開心穿著米袋洋裝在田邊小路走起台步，陳庭妮說：「這邊農家看到我都很開心說：新娘來了！新娘來了！我等等就要去裡面挑個新郎。」由於拍攝那幾日適逢颱風環流影響，陳庭妮遇到晴時多雲的悶熱天氣，在田間曝曬了3個小時，防曬乳用了整整一瓶。

扮演雅典娜女神的李千娜則是淋了一下午的雨，原本劇組希望能等雨停再拍攝，沒想到雨卻越下越大，敬業的李千娜表示：「沒關係！淋雨就淋雨吧！」頂著3公斤重的藜麥頭盔，淋著滂沱大雨，拍攝成果竟像電玩廣告一樣有氣勢，李千娜鬆一口氣說：「淋雨淋得有代價了！那天我還沒帶換洗衣物，貼身衣物都濕的，就這樣坐火車回台北。」《種菜女神》即將在11月16日起，每週五晚間10點於愛奇藝台灣站、台視播出；每週六晚間8點於東森綜合台播出。

(中時 )