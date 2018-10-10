蔡祐昌競選總部成立 許忠信到場相挺

台南市第四選區（左鎮、玉井、楠西、南化）市議員參選人蔡祐昌（前排左）10日傍晚在玉井成立競選總部，無黨籍台南市長參選人許忠信（前排右）也到場相挺。（李其樺攝）

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蔡祐昌競選總部10日傍晚成立，據警方估計現場群眾約有超過1200人。（李其樺攝）
知名台語歌手向蕙玲也到場獻唱，要鄉親相挺蔡祐昌。（李其樺攝）

台南市第四選區（左鎮、玉井、楠西、南化）市議員參選人蔡祐昌10日傍晚在玉井成立競選總部，約有千名支持者到場，場面盛大。台南市長參選人許忠信也到場相挺，要大家把票投給蔡祐昌。蔡祐昌打出「無色覺醒」口號，要超越藍綠，帶領山區迎向進步繁榮。

許忠信表示，過去國民黨執政欺壓農民，民進黨取代國民黨後，仍然延續虧待農民的政策，所以台南市在六都中出生率和結婚率都是最後一名，長輩也是六都中年紀最大最多，整個台南市老化，年輕人因為無法在台南找到好的工作選擇出走，尤其是山區情形最嚴重。

許忠信表示，台南和嘉義擁有全台最好的土地，收入卻是全台最低，顯示政府對農民不義；國民黨和民進黨都有包袱，無法說出人民心底的話，蔡祐昌雖然以無黨籍參選議員，卻有「台灣心」，可以為山區農民爭取權益。

蔡祐昌表示，不忍看到山區多年來沒有進步，這次他選擇退出民進黨參選市議員，提出爭取區域醫院建設、高齡居民健保免費、爭取警消福利、山區農路和野溪整治及國中小免費營養午餐等政見，要為山區爭取福利、拚觀光。

蔡祐昌表示，出於認同許忠信理念，特別邀請許忠信擔任其競選總部主委，也訴求「無色覺醒」，希望擺脫藍綠惡鬥的理念，爭取到不少中間選民相挺，剩下1個月時間會親自拜訪家家戶戶，爭取最大勝選機會。

(中時 )

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