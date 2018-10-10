呂紹嘉加上曾宇謙 NSO美巡行前音樂會精彩獻聲

2018年10月10日 19:41 中時 趙靜瑜

挾2016年美巡氣勢，NSO國家交響樂團月底將由音樂總監呂紹嘉領軍，展開新樂季美國西岸4場巡演，此行將由小提琴家也是柴可夫斯基國際小提琴大賽銀牌得主曾宇謙與樂團同行，與美國樂迷分享來自動人的台灣之音。

用文化展現國家實力，一直是NSO國家交響樂團的終極目標之一，呂紹嘉表示，「這次美巡與上次相隔不到兩年，NSO國家交響樂團持續受邀，這是樂團的成績。」呂紹嘉說，希望可以乘勝追擊，把台灣作曲家的音樂加上台灣培養出來的音樂家帶到世界樂壇。

呂紹嘉表示，美巡曲目包括金希文的《跳舞歌》在傳統中帶著一點現代，可以展現樂團實力；也可以代表台灣，又夠現代，很容易打破文化藩籬，跟世界接軌。除此之外，小提琴家曾宇謙選擇的巴伯《小提琴協奏曲》也充滿千變萬化。巴伯可說是曾宇謙的「老學長」，兩人同為寇蒂斯音樂學院的校友，留美的曾宇謙更能抓住曲中動人旋律。

這次巡演場次包括加州橘郡塞格斯仲表演藝術中心、聖地牙哥科普萊交響音樂廳、西雅圖華盛頓大學明尼表演藝術中心以及舊金山戴維斯交響樂音樂廳。NSO國家交響樂團執行長郭玟岑表示，除了音樂會之外，樂團也安排了與當地樂壇的室內樂演出交流、大師班以及論壇，希望可以透過各種方式感受樂團的實力，行銷台灣。

出訪之前，樂團將先在台灣舉行「來自臺灣—美國巡演行前音樂會」，音樂會將於10月25日舉行，地點在台北國家音樂廳。音樂會由萬海航運慈善基金會、勇源基金會共同主辦，全部票房將不扣除成本全數作為萬海慈善2018「讓愛閃耀」公益提案補助專案經費，用以支持國內中小型社福單位服務方案推展。其他曲目還包括德布西《海》與拉威爾《達芙尼與克羅伊》第二號組曲。

(中時 )