東勢寮社區成果展 手作陶鳥妝點農村

東勢寮社區長者近日完成集體陶鳥創作，10日上午對外公開展示，未來將放上自家牆上，讓傳統農村變得更豐富多彩。（李其樺攝）

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東勢寮社區發展協會10日上午在善化東勢寮親水公園舉辦107社區營造計畫年度成果展。包括社區導覽、異國料理體驗、棋藝競賽、陶土DIY等多元活動。（李其樺攝）

東勢寮社區發展協會10日上午在善化東勢寮親水公園舉辦107社區營造計畫年度成果展。除了安排社區導覽、異國料理體驗、棋藝競賽等活動，居民也展示近日完成的陶鳥作品，未來將放上自家牆上，讓傳統農村變得更豐富多彩。

東勢寮社區發展協會理事長蘇桑梓表示，東勢寮社區擁有陳子鏞故居遺址、慶濟宮、石敢當、曾文溪鐵橋等人文景點，今年9月起委託台南市府觀旅局解說員、台南市鳳凰城文史協會理事陳冠州老師，來為居民上課，選出社區10大景點，除了介紹遊客來社區一日小旅行，也可讓居民認識家鄉歷史。

蘇桑梓表示，當地居民大多務農，過去時常有田鼠來田裡偷食農作，農民防不勝防，後來有居民突發奇想，將手作陶鳥擺放在田中，奇招竟然奏效，田鼠因此被「嚇到」不敢再來偷吃作物，因此社區才開始進行陶鳥創作。

蘇桑梓說，去年委請專業師資來指導居民捏陶土，今年舉辦進階課程，約70、80名長者報名參加，經過幾個月的學習，10日上午舉行成果展，古早牛車上擺放著造型豐富的陶鳥，展現長者們的創意及巧思，未來居民會將陶鳥作品擺放家門牆上，妝點社區門面，也歡迎民眾來東勢寮社區走走，體驗傳統農村人文之美。

(中時 )

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