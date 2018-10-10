泰勒絲正式超越惠妮休斯頓！ 生涯拿下全美音樂獎22獎

2018年10月10日 19:38 中時 徐桐炘

2018年全美音樂獎（AMA）於當地時間9日舉行，泰勒絲（Taylor Swift）成為本屆最風光音樂人，她霸氣演唱〈I Did Something Bad〉為典禮揭開序幕，更一舉拿下年度最佳巡演藝人、最受歡迎流行專輯、最受歡迎流行女歌手和年度藝人4獎，成為年度大贏家，她生涯總計共獲得22座AMA獎項，已超越惠妮休斯頓（Whitney Houston），成為全美音樂獎史上得獎數最多的女藝人。

而目前在全美樂壇人氣火燙的嘻哈天王Post Malone巨星馬龍，則拿下流行／搖滾類最受歡迎男藝人獎項，首度以一頭清爽的短髮新造型亮相的他，現場表演〈Psycho〉及 〈Better Now〉，嗨翻全場。另外頗受台灣樂迷喜愛的「全民男友」尚恩曼德斯的成績也是有目共睹，連續兩年都奪下成人抒情最受歡迎藝人獎，更攜手男神DJ Zedd捷德表演最新合作曲目〈Lost In Japan〉。

除此之外，迷哥幫（Migos）、凱莉安德伍（Carrie Underwood）、卡蒂B（Cardi B ）及卡蜜拉（Camila Cabello）皆獲得獎項肯定，最後則在群星致敬演唱艾瑞莎弗蘭克林的歌聲中替典禮劃下完美句點。

(中時 )