黃子佼卜學亮合體主持 先喊經典口號暖身

2018年10月10日 19:37 中時 蕭雅玲

華視開播將滿47歲，今年特別找來黃子佼與卜學亮主持台慶特別節目《祝你生日快樂》，30年前2人從華視《青春大對抗》出道，回憶到1988年那時來華視錄影的時光，卜學亮表示自己當時第一集就來錄影了，黃子佼則爆料說：「他是暗樁，他是工作人員的學弟，第一集哪有人來報名？」表示那時候沒有網路怎麼宣傳，卜學亮笑說：「那時就是陪一個學長來演賣膏藥的戲，不用表演什麼，只要重覆別人最後兩個字來吆喝就好，可能長得特別吧?就被小燕姐說有空常來呀!沒想到後來就簽約了！」

後來兩人被組合成節目固定班底，第一次見面就在卜學亮打工的「茶藝館」，卜學亮當時聽到「ㄐㄧㄠㄐㄧㄠ」，以為是女生的「嬌嬌」，還特別穿得比較帥一點，完全沒想到會是男生的「佼佼」，他笑說：「原本想請他喝比較貴咖啡的，馬上變成改請比較便宜的洛神花茶。」而黃子佼也回敬表示，當年見到已經大三的卜學亮，第一個感想就是好老喔! 看起來就是個社會人士，一來一往互虧之間，也完全展現了兩人的好交情。

今難得合體拍攝節目預告，重現「超級星期天Supe！」、「綜藝萬花筒 喔耶！」、「好彩頭 有看頭」等經典口號，讓人回味無窮。主持人黃子佼表示，當年華視節目創造了很多經典流行語，像是「碎碎念」一詞就是黃子佼最早在節目中用來虧卜學亮的，讓眾人笑說原來卜學亮就是「碎碎念始祖」。黃子佼也說：「這次來賓會結合老中青三代，重溫經典節目橋段，或許再來玩超級比一比也不錯！」卜學亮則說：「希望透過這次台慶節目，讓更多觀眾重新回到華視來！」

華視於1971年10月31日開播，製播過無數經典戲劇與綜藝節目，包括「包青天」、「流星花園」、「麻辣鮮師」、「超級星期天」、「綜藝萬花筒」、「天才衝衝衝」等，不少知名新聞主播如李濤、李艷秋、李四端、朱國珍、蕭彤雯等人也都是發跡於華視，華視47週年台慶特別節目《祝你生日快樂》將帶觀眾朋友一同回顧華視戲劇、綜藝、新聞節目，並邀集過去參與這些節目的藝人、主播一起回娘家。而節目主持人黃子佼表示，過去合作過不少藝人，現在雖然在同一個圈子，也會很久沒見面，笑說：「像是乃哥我一年也見不到一次，上次見面可能就是華視的台慶了!」與卜學亮兩人都希望能在華視47週年台慶節目中，和老朋友們見個面。

卜學亮當年以《超級星期天》招牌的尋人單元《超級任務》紅遍大街小巷，經典口號「凡走過必留下痕跡、凡住過必留下鄰居」更是深植人心，在當年網路還不是那麼發達的年代，為不少大牌明星尋找到失聯已久的親友、恩人，感動許多觀眾。黃子佼近期在個人臉書上，也換上在華視《綜藝萬花筒》中經典的搞笑模仿角色，讓不少粉絲懷念起過去的綜藝節目。兩人曾一同主持過華視《超級星期天》、《快樂星期天》、《戀愛軍團》、《王牌接班人》等招牌節目，最後一次在華視合體主持就是14年前的《王牌接班人》，再次於華視合體默契完全不減，精采內容敬請鎖定10月22日至26日華視主頻HD晚間8點播出的華視47週年台慶節目《祝你生日快樂》。

(中時 )