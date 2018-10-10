指九二共識與兩岸一家親產生棄保 姚文智：丁丁加油

民進黨台北市長參選人姚文智（前）10日前往西湖市場掃街拜票，自豪勤跑菜市場的姚連菜市場二樓的美食街也不放過。(郭吉銓攝)

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民進黨台北市長參選人姚文智（左）10日前往西湖市場掃街拜票，跟攤商搏感情。(郭吉銓攝)
民進黨台北市長參選人姚文智（右）10日前往西湖市場掃街拜票，與攤商擊拳搏感情。(郭吉銓攝)
民進黨台北市長參選人姚文智（前中）10日在港湖區議員李建昌（後中）、王孝維（前左）、江志銘（後右）、高嘉瑜（後左）陪同下前往西湖市場掃街拜票，市場內上香祈求勝選時，表情各人皆不同，十分有趣。(郭吉銓攝)
姚文智（中）認為丁應該煩惱國民黨議員邀請台北市長柯文哲去競總，顯然九二共識跟兩岸一家親最後會爭奪親中路線的選票，背後的資源和支持者形成棄保情況越來越清楚，「丁丁加油，該煩惱的輪到你」。（郭吉銓攝）

國民黨台北市長參選人丁守中今在萬華舉行競總成立大會，不過民進黨台北市長參選人姚文智今早則仍去內湖的市場掃街拜票。被問及是否擔心遭丁守中去萬華拔樁，姚文智表示不擔心，認為丁應該煩惱國民黨議員反而邀請台北市長柯文哲去競總，顯然九二共識跟兩岸一家親最後會爭奪親中路線的選票，背後的資源和支持者形成棄保情況越來越清楚，「丁丁加油，該煩惱的輪到你」。

至於傳出遠雄董事長趙藤雄的兒子趙文嘉在接手遠雄建設董事長後，有意暗中尋找有意接手大巨蛋股權的對象。對此，姚文智說，現在選舉已剩下40幾天，任何有關大巨蛋處分都不該進行，強調大巨蛋應該看守階段。

姚說，給了柯市長4年都沒做，應該留給下任台北市長處理。

媒體詢問是否擔憂丁守中去萬華拔樁？姚文智說，國民黨議員反而去邀柯文哲去競總，表示主張台灣路線就是姚文智，主張九二共識與兩岸一家親的就是丁跟柯，未來會在九二和兩岸一家親之間發生棄保效應，訪問最後還補充要「丁丁加油」。

(中時 )

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