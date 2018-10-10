美女主播跨足大銀幕 和導演老公親自上陣「來真的」！

2018年10月10日 19:45 中時 徐桐炘

愛情片《從前的我們》（Mr. & Mrs. Adelman），是美女主播朵莉亞緹莉兒（Doria Tillier）跨足大銀幕的處女作。「幫夫運」超旺的她，不僅出力幫導演老公尼可拉斯貝多（Nicolas Bedos）編劇，兩人更獻身片中相愛成婚、再面臨婚姻風暴，過程浪漫又驚心。

緹莉兒首次演出電影就擔綱女主角，她為不讓導演老公困擾，每天只睡5小時，傾注全力投入演出，敬業態度令人欽佩。此外，她為詮釋該角色不同年齡階段，每天更費時7個鐘頭上妝，角色橫跨50年的外貌變化，不論裝嫩、扮老都難不倒她，演出極具說服力。

身材高挑、氣質出眾的朵莉亞緹莉兒，曾在法國電視台擔任氣象主播，同時也是時尚精品當紅代言人，但她立志向凱薩琳丹妮芙看齊，她毅然辭去主播工作，跨足影壇演出並挑戰劇本創作，意外與知名編劇貝多陷入熱戀、並步入婚姻，兩人婚後除多次合作舞台劇，去年更突發奇想，以《小王子》作者的愛情為靈感，結合他們對彼此恨之入骨的愛情，創作出新片《從前的我們》。

朵莉亞緹莉兒在新片《從前的我們》飾演一位熱衷文學的研究生莎拉，卻對懷才不遇的維克多（尼可拉斯貝多 飾）一見鍾情。兩人一夜激情後，莎拉主動幫維克多修改文稿，竟意外讓他的小說大獲好評，一夜暢銷千萬冊、從此躍為文壇大家。兩人看似纏綿繾綣的婚姻，卻在50年後，莎拉才道出不為人知的秘密…。該片19日在台上映。

(中時 )