台東》意外闖入政治叢林的小白兔 張全馨嵐全力拚連任

形象清新的張全馨嵐全力拚連任。（莊哲權攝）

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2年前代替公公出征參加台東縣議員補選的張全馨嵐，初入政壇時被喻為意外闖入政治叢林的小白兔，經過2年歷練，已經是為部落發聲的守護者，特別是被評定為危橋，封閉4年的天龍吊橋，在她的長期關切下，最快可在明年暑假前可以完成修復，開放通行。

33歲的張全馨嵐是台東縣議會第18屆最年輕的縣議員，長相清秀，身材纖細的她看不出來是4個孩子的媽媽，這位來自南投的布農族姑娘，10年前嫁給台東縣海端鄉布農族丈夫，當了幾年的流浪老師後，考上公務員分發到延平鄉公所服務。

兩年前，張全馨嵐的公公、前縣議員張順成因案遭解職，身為大媳婦的她披掛上陣參加補選，在4搶1的激烈競爭中脫穎而出，保住張家的縣議員席次，這次再度出馬角逐連任，在山地原住民第13選區，挑戰實力不弱的無黨籍前縣議員余秀芳，呈現2搶1局面。

政壇新人張全馨嵐問政風格不慍不火，條理分明，特別是被列為危橋，已封橋4年的南橫天龍吊橋，攸關當地居民安全回家的替代步道及觀光發展。

在她的長期關切下，縣府文化處協助海端鄉公所爭取經費，已獲文化部核定補助1320萬元、縱管處補助35％，剩餘的10％經費則由鄉公所自籌，若一切順利，預計今年底即可動工，最快明年暑假前就可重新開放通行。

(中時 )

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