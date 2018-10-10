陳其邁鐵人行程 跑遍大旗美山區與農民搏感情

陳其邁出席杉林區後援會受到現場500多位鄉親歡迎，展現他超人氣。（圖：陳其邁辦公室提供）

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陳其邁出席六龜後援會，與現場500多位鄉親一起高喊「陳其邁凍蒜」。（圖：陳其邁辦公室提供）

民進黨高雄市長候選人陳其邁，今(10)日白天都在東九區進行密集鐵人行程，分別出席杉林、甲仙、六龜等後援會成立活動。現場湧入數百位鄉親，來自幅員廣大的各村里，展現陳其邁在偏鄉地區的超人氣。陳其邁表示，讓東九區市民朋友的生活水平能夠跟市區一樣「高高平」，是他念茲在茲的責任。

陳其邁承諾，他未來擔任市長後會放寬對偏鄉地區的全口半口假牙的補助資格，並擴充杉林、甲仙區衛生所的服務功能，四年內讓倍增社區長照擴點，將醫療和長照資源做最有效的整合。同時以庄頭巴士、公車式小黃來推動綠色通道的醫療專車，補助偏鄉有就醫需求的居民能直達市區大醫院，讓杉林、甲仙、六龜的長輩繳交同樣的健保費，也能享有跟市區一樣的醫療資源。

陳其邁表示，未來會爭取國道10號延伸至六龜新威大橋，以及闢建高133線便道，打通旗山、美濃、六龜到不老溫泉的任督二脈，讓偏鄉地區的農產品運輸和山城觀光能更為順暢。陳其邁說，他要逐年增加農業發展基金規模，八年內會達到13億元，作為農民的後盾，並加速推動農民年金保險，讓農民退休時，能維持穩定的生活，市府做農民朋友的依靠。

選舉進入倒數，陳其邁展開鐵人行程，跑遍大旗美東九區，深入山區與民眾搏感情，今日除了杉林、甲仙及六龜後援會成立外，也與寶來溫泉業者、美濃客家菁英分別進行座談。陳其邁與當地耆老話家常，並傾聽地方心聲，民眾當場表達支持在地的陳其邁當選市長，能為地方真正解決問題。

(中時 )

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