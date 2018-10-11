見錢眼開？ 鎮店柯基犬愛咬錢超萌

將千元鈔紙叼回交給主人，是柯基犬「小乖」拿手絕活。（莊哲權攝）

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將千元鈔紙叼回交給主人，是柯基犬「小乖」拿手絕活。（莊哲權攝）
將千元鈔紙叼回交給主人，是柯基犬「小乖」拿手絕活。（莊哲權攝）
將千元鈔紙叼回交給主人，是柯基犬「小乖」拿手絕活。（莊哲權攝）

不只人類愛錢，連小狗也「見錢眼開」！台東市中山路機車行老闆，養了1隻名喚「小乖」的柯基犬，對「錢」情有獨衷，看到客人掏錢時，還會主動上前收錢，再叼回櫃台給主人，不少顧客特地來修機車，就是為了看牠咬錢的萌樣，主人說，小乖天生帶財。

台東市明輝機車行老闆方俊淵，4年多前養了柯基犬「小乖」，略胖的5短身材，模樣可愛，除了外表呆萌以外，幫主人收錢的絕活讓牠成了鎮店之寶。

「從來沒有教過牠，可能天生就愛錢吧」，方俊淵說，小乖剛來6個多月時，有一次客人修機車，牠就一直趴在客人前，客人從口袋掏出紙鈔時，就把錢叼到櫃台給他，客人很驚訝地說，怎麼有這麼聰明的狗，從此以後，店裡的常客就把錢交給小乖，小乖成了店內的收銀員。

方俊淵表示，小乖只咬紙鈔，不管是千元或百元鈔，通通來者不拒，不過看到銅板，牠掉頭就走，可能有眼不識錢幣，也有可能是叼銅板難度高，直接放棄，他說，小乖咬錢雖然很可愛，但是有時候還沾上牠的口水，還得擦拭一下，比較傷腦筋。

會咬錢的小乖名氣不脛而走，有不少修機車的客人都是慕名而來，俗話說：「狗來富」，有位陳姓客戶把小乖叼過的錢拿去買樂透，希望帶來好運、中頭采。

(中時 )

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