信念盃》塞爾維亞移訓 松山高中拓視野

后綜盃高中籃球邀請賽在國慶日當天熱鬧開打。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台中報導
后綜盃開打，HBL勁旅趁此機會磨練團隊。(陳筱琳攝)

邁入第5屆的2018后綜高中信念盃高中籃球邀請賽，今天在后綜高中體育館開打，今年規模擴大到16隊參賽，HBL高中籃球聯賽上學年8強球隊，就有6支共襄盛舉，其中上季HBL冠軍勁旅松山高中，終於參加今年HBL季外第一個國內盃賽，測試9月移地訓練的收獲。

松山高中馬建豪執行罰球。(陳筱琳攝)

松山高中9月6日到26日前往塞爾維亞移地訓練、並和當地青年隊比賽交流，松山高中教練黃萬隆表示，此行是想看西班牙之外的歐洲國家的打法，也想給球員不同的觀點、視野，並觀察到當地球員擅長利用球場空間，執行傳導、擋人等動作，也看到當地球員進攻上很有耐心，「他們不會有不好的投籃選擇，希望松山球員也朝此學習，能夠盡量減少場上的失誤。」

擔任過后綜籃球隊教練、現在是球隊隨隊教師的戴金鼎，當初催生信念盃，成為台中地區受到矚目的盃賽，他透露，學校今年第二座體育館落成，是全台灣第一間擁有兩座木質地板球館的學校，信念盃今年持續獲得校方支持，並獲得2018台中世界花卉博覽會冠名贊助，加上台灣美光記憶體股份有限公司、朝日堂餐飲集團、賢德體育感恩基金、全發科技有限公司、秀傳醫療團隊、少一雙鞋貿易商行等贊助商出錢出力，賽事規模擴大到16隊與賽。

不只松山高中，南山高中、泰山高中、東山高中、高苑工商及南湖高中等上季HBL 8強隊伍，以及地主后綜高中、木柵高工、花蓮體中、宜蘭高中、基隆商工、青年高中、三民家商及光復高中8支要參加HBL資格賽的球隊，以及台東高中、海星高中2支乙級球隊參加，戴金鼎對於信念盃未來發展也有更多期許，希望台中市政府在花博結束之後，能把場館轉變為籃球或其他運動使用，朝打造屬於台中的運動園區邁進。

(中時電子報)

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