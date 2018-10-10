「賴吳」國慶同框聊什麼？吳敦義這樣說

2018年10月10日 20:30 中時 楊佳穎 、 陳信翰

國民黨主席吳敦義10日上午出席國慶大典，座位與行政院長賴清德相鄰，兩人難得「同框」，不時交頭接耳，引發關注。吳敦義下午出席「愛國旗愛國家」國慶大會後受訪則表示，自己當時提醒賴清德，應好好調查為何台南、高雄水災後出現這麼多坑洞，「不然會被誤會他當市長的年段，打下的狀況」。

國民黨及民間團體10日下午在國父紀念館舉辦「愛國旗愛國家」國慶大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱及新黨主席郁慕明、國民黨台北市長參選人丁守中等人都出席。

對於在國慶大會與賴清德互動頻頻，吳敦義會後受訪表示，兩人談到了「千坑之城」，並建議賴清德應主動調查，不然會被誤會成賴當市長年段打下的狀況，「我告訴他，你做行政院長應該好好去查一下，到底台南、高雄為何有那麼多坑洞」，讓有疑問的民眾能有明白解答，這是施政最基本的原則。

吳敦義還說，自己先前遭賴清德指稱擔任高雄市長任內好幾次「遇雨成災」，賴也當面坦言講錯了、事後有更正，「我告訴他『如果你不更正，我就會說你是賴三寶』」，這只要搜尋一下，答案就會出來，自己擔任高雄市長任內只有一次三民區淹水，當時待水退後挖了一個滯洪池。

不過，吳敦義接著說，滯洪池是治標、技術上的，但前高雄市長陳菊卻將滯洪池當成萬靈丹，那是錯誤的，一定要先整治河川、做好雨水、污水下水道，「後來高雄在我市長任內沒有任何天災」；而今日也有跟賴揆強調疏濬、雨水下水道及污水下水道很重要，賴則回「謝謝」。

(中時 )