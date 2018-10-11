不只是擺飾,紅龍魚成為上流社會階級象徵

紅龍魚有風水魚的美名，不少飼主把他拿來當成招財、鎮宅之用。（馮惠宜翻攝）

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紅龍魚有風水魚的美名，不少飼主把他拿來當成招財、鎮宅之用。（馮惠宜翻攝）

在水族世界裏，紅龍魚可以說是上流社會身份地位的象徵，在台灣養紅龍魚超過30年的郭泰杰指出，亞洲紅龍閃閃發光的鱗片搭配曲線優美的魚身，讓不少飼主深深著迷，近年在中國大陸更成為風水、鎮宅不能缺少的寵物。

郭泰杰說，紅龍魚是古代魚種，自恐龍時代即已經存在，且未經演化，早期是保育類動物，原多為野生，目前只有印尼等少數國家能夠透過人工養殖繁衍，台灣的紅龍都是從國外進口，由於其身價不斐，不少飼主是企業主。

郭泰杰飼養的紅龍魚多次在國際比較中獲得冠軍，他說，紅龍魚身長從20公分到70公分不等，國際比賽中，除嚴格審查其血統、身分證明文件，身形、麟片、顏色、龍鬚、身材比例等都有一套評選標準，其身價甚至可以飆到數百萬元。

台灣飼養紅龍的歷史從1985年開始，但在2001年前紅龍魚受華盛頓公約的保育影響，不能進口只能透過走私買進，為此郭泰傑30年前便跑到印尼飼養龍魚，直到龍魚人工繁殖技術成熟後，龍魚不再是保育類，才引回台灣。

近年大陸開放紅龍進口，成為上流社會身份表徵，其進口數量更是台灣十倍以上，許多人認為養紅龍會招來好運跟財富，也有傳說曾有紅龍跳出魚缸以警告飼主遠離體質差的企業合資及其他危險，種種傳言，也讓紅龍擁有風水魚的美名。

(中時 )

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