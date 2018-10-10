《大時代》煥奇被咒去死！黃少谷哭了：想找洞把自己埋起來

2018年10月10日 20:22 中時 林淑娟

黃少谷劇中力挺羅巧倫與爸爸吳皓昇結婚挨轟。（民視）

黃少谷劇中力挺羅巧倫與爸爸吳皓昇結婚挨轟。（民視）

黃少谷首度演八點檔，吳皓昇、馬俊麟對他幫助大。（民視）

黃少谷戲裡戲外都熱愛音樂。（民視）

前強辯樂團主唱、歌手黃少谷（少少）近來在民視《大時代》有吃重演出，他因首度演台語八點檔演技較生澀，加上劇中不認生母邱琦雯，選擇跟羅巧倫飾演的壞女人「郭玉華」站同一陣線、力挺她和自己的爸爸結婚，戲播出後，少少這兩天面臨前所未有的排山倒海批評，被眾多酸民無情謾罵的他，當晚播出後難過到邊開車邊掉淚，「但哭完還是要繼續背劇本，這幾天都想找洞把自己埋起來！」

首度用台語演戲，加上角色不討喜，少少說，他早有不被觀眾喜歡的心理準備，接演至今每天都皮皮挫、壓力很大，因自知不是天才型演員，也沒修煉過演技，所以只能靠死背，每天從睜開眼睛開始，幾乎無時不刻都抱著劇本狂背台詞，吃飯、上廁所、開車都在背，連當年考高中、大學聯考都沒現在認真，當大家都去放飯時，他常會留在攝影棚現場對著空氣繼續排練，無奈最後呈現出來的結果，還是讓自己和觀眾都不滿意，「可能太用力想辦法要演好，卻反而成了反效果」。

他說，網友的評論他都虛心接受，不過當看到「叫煥奇去死一死」、「看到煥奇就尷尬癌發作」、「演技爆爛」、「演得像失明」等眾多無情批評，心情還是很沮喪，出道12年、演藝之路一路坎坷的他自嘲：「這輩子還沒有這樣紅過！」被打擊到自信心全無的他，一度也跟網友一樣懷疑自己是「低能兒」、「怎會像個白癡」，他變得自卑，覺得自己出門可能會被扁、或被吐口水。

慶幸的是，製作人、劇組演員都很溫暖地幫助他，婚禮戲播出後的第一天，飾演他姑姑「孫如貞」的陳妍安就以過來人身份，第一時間打電話安慰他：「你還好嗎 ？挺得住嗎？可以嗎？我們演這種角色就是常會被拿來比較、批評！」江祖平、吳皓昇、王瞳、Junior、馬俊麟、林則希等其他演員也都溫暖鼓勵他，飾演他爸爸的吳皓昇還會特別陪他對詞。他們用鼓勵代替責罵，只告訴他：「我們可以等你。」他說，不僅演員們都是他的表演老師，就連打擊他的酸民，也是很好的老師，批評成了他表演成長的養分，「我知道自己真的演得不夠好，但我真的很努力想把這份工作做好，希望有一天我能被認可已經是一個演員！」

他坦言出道12年幾乎沒真正走紅，因收入不穩，經濟經常都是在拮据狀態，他自嘲快變網路賣家了，為了生活，他常常在變賣東西，很多家當、上通告的衣服能轉賣的都賣掉，訂有線電視送的電視也變賣求現，幸好他生活花費不高，只有車貸要繳，平常生活也鮮少奢侈性消費，一餐六、七百的吃到飽，一個月大概只能吃一次。這次能接演八點檔，對他幫助不小，所以格外珍惜這機會，更擔心演太爛會提早出局，「很怕網友一直叫我死一死、逼煥奇快領便當，畢竟劇中的煥奇有心臟病、身體很差，要領便當太簡單了！」

24日是少少的37歲生日，他21日將舉辦「遊戲人生Gaming」演唱會與歌迷共度，所以最近除了總抱著劇本背台詞，也必須抽出時間練團練唱，問他今年生日願望，他苦笑說：「當然就是希望可以把戲演好啦！」

(中時 )