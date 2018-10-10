吳敦義：蔡英文執政是4任總統以來最差成績

2018年10月10日 21:00 中時 楊佳穎

總統蔡英文在國慶演說中提到執政以來「百廢待舉」，國民黨主席吳敦義10日下午受訪反駁「什麼叫百廢待舉？」並提出數據，指國民黨過去8年執政，國家經濟成長率在2010年創下10.6％，2013年又成長3.77%，為亞洲四小龍之首，「怎麼算差？」「蔡英文這兩年多（執政），是這4任總統以來最差的成績」。

國慶大典10日上午在總統府前舉行，國民黨及民間團體下午則在國父紀念館舉辦「愛國旗愛國家」國慶大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱及新黨主席郁慕明、國民黨台北市長參選人丁守中等人都出席。

對於蔡英文在演說中表示改革不能走回頭路，吳敦義受訪時直轟，蔡英文自認是改革，但她的改革有的是錯的，有的是不合條理的，還有違憲、違法的，像是設置不當黨產處理委員會，「哪裡有這種獨裁的委員會啊？是依據什麼？」不過就是立法院多數強度關山，掠奪行政權、汙衊立法權也欺詐了監察權。

他接著說，促轉會又出一個張天欽「像個樣嗎？」還自稱東廠，好像讓大家回到明朝的魏忠賢時代「真是丟臉的改革！蔡英文還好意思講她推動改革？」

吳敦義又說，馬政府8年廉能而有效率，沒發生過貪污案，也沒發生慘重的殺人分屍案、沒有常常火燒，反觀蔡政府前幾個月都有分屍案、旅遊事業蕭條、夜市生意不好，民眾苦不堪言，雨大一點嘉義、台南、高雄就淹水，蔡英文還搭雲豹裝甲車去勘災，遭民眾叫下車，而水退後也可見台南、高雄出現7、8千個坑洞，成為「千坑之城」。

(中時 )