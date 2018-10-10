逃逸女移工台中打黑工不慎斷掌 黑心雇主逼逃院

2018年10月10日 20:50 中時 王文吉

35歲越籍逃逸移工武女，日前在台中一家工廠工作時，疑操作不甚，左手掌遭機器切斷，她控訴「雇主擔心東窗事發，竟沒叫救護車送醫，手術後也沒支付醫藥費，叫她逃院後就神隱。」武女事後在友人協助下報案，警方表示，已通知潘姓負責人到案說明，但潘妻稱，先生因糖尿病截肢住院，案情還有待進一步釐清。

警方調查， 武女2015年申請來台工作，在新北永和區一間長照中心擔任看護，僅工作1年就逃逸，後來透過友人介紹，輾轉來到神岡區一家工廠工作，上月17日在進行切鋼管作業時，不慎遭機器切斷左手掌。

武女向警方指稱，當時僱主沒有叫救護車，用私人轎車載她衛福部豐原醫院急救，之後轉院到梧棲童醫院進行微創手術，將斷手接回。武女控訴，僱主只支付4千元的醫療費後就不見人影，手術隔天，還打電話要她偷偷從醫院逃出去，甚至還跟她的友人嗆聲，「如果不配合幫忙逃院，下場會很慘！」

武女求助無門，上月19日在友人協助下，向移民署台中專勤隊投案，並警方報案，對僱主提告傷害。豐洲派出所所長陳信宇表示，警方已安排武女製作筆錄，並要求潘姓負責人到案說明，但潘妻稱，丈夫因糖尿病截肢住院中，加上最近工廠沒有營運，案情有待釐清。

仍躺在床上的武女「希望僱主拿出良心，協助她治療及復健，讓她回越南。據了解，武女雖然手術接回手掌，但後續還要面臨長期復健，因沒有健保給付，醫藥費將近20萬元，友人幫忙先湊了6萬元給醫院，其餘沒有著落。

台中市勞工局表示，雇用非法外勞觸犯《就業服務法》，可處15萬元以上、75萬元以下罰款，並需負責外勞居留期間及遣送回國的相關費用，只要能證明武女是在該處工作受傷，雇主即需依勞基法支付醫療費、全額薪資等。

(中時 )