逃逸女移工台中打黑工不慎斷掌 黑心雇主逼逃院

逃逸女移工武女左手掌遭機器切斷，轉院至梧棲童綜合醫院手術接回，但雇主棄之不顧，神隱至今。（王文吉攝）

友善列印
中時

35歲越籍逃逸移工武女，日前在台中一家工廠工作時，疑操作不甚，左手掌遭機器切斷，她控訴「雇主擔心東窗事發，竟沒叫救護車送醫，手術後也沒支付醫藥費，叫她逃院後就神隱。」武女事後在友人協助下報案，警方表示，已通知潘姓負責人到案說明，但潘妻稱，先生因糖尿病截肢住院，案情還有待進一步釐清。

警方調查， 武女2015年申請來台工作，在新北永和區一間長照中心擔任看護，僅工作1年就逃逸，後來透過友人介紹，輾轉來到神岡區一家工廠工作，上月17日在進行切鋼管作業時，不慎遭機器切斷左手掌。

武女向警方指稱，當時僱主沒有叫救護車，用私人轎車載她衛福部豐原醫院急救，之後轉院到梧棲童醫院進行微創手術，將斷手接回。武女控訴，僱主只支付4千元的醫療費後就不見人影，手術隔天，還打電話要她偷偷從醫院逃出去，甚至還跟她的友人嗆聲，「如果不配合幫忙逃院，下場會很慘！」

武女求助無門，上月19日在友人協助下，向移民署台中專勤隊投案，並警方報案，對僱主提告傷害。豐洲派出所所長陳信宇表示，警方已安排武女製作筆錄，並要求潘姓負責人到案說明，但潘妻稱，丈夫因糖尿病截肢住院中，加上最近工廠沒有營運，案情有待釐清。

仍躺在床上的武女「希望僱主拿出良心，協助她治療及復健，讓她回越南。據了解，武女雖然手術接回手掌，但後續還要面臨長期復健，因沒有健保給付，醫藥費將近20萬元，友人幫忙先湊了6萬元給醫院，其餘沒有著落。

台中市勞工局表示，雇用非法外勞觸犯《就業服務法》，可處15萬元以上、75萬元以下罰款，並需負責外勞居留期間及遣送回國的相關費用，只要能證明武女是在該處工作受傷，雇主即需依勞基法支付醫療費、全額薪資等。

(中時 )

三重警拉同事職棒簽賭 半年內慘… 選前1個半月 新竹市里長參選人浴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。