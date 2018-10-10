羽球》錢歹賺！ 戴資穎奪23冠 獎金才破百萬美元

2018年10月10日 20:44 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

羽球世紀球后戴資穎10月7日在2018 YONEX 中華台北羽球公開賽贏得個人生涯第23座冠軍，進帳3萬7500美元（約117萬台幣）冠軍獎金，讓她生涯總獎金達到102萬5205美元（約3200萬台幣），成為第一位生涯累積獎金超過百萬美元的羽球女單選手。

戴資穎今年戰績亮眼，曾締造31連勝女單最長連勝紀錄，今年中華台北羽球公開賽前本季4冠在手，生涯總獎金累積98萬7705美元（約3085萬台幣），加上台北公開賽冠軍獎金後，生涯獎金突破百萬美元大關。

戴資穎生涯目前在女單、女雙及混雙加起來有324勝，可惜羽球運動雖然規模職業化，比賽獎金也有所增加，可惜缺乏美國、德國等歐美強權國家大力參與，較難吸引贊助商砸錢行銷，不像網球大滿貫賽，光是單打冠軍的獎金，就可以比單一站羽球巡迴賽賽事總獎金還高。

除了比賽獎金，選手也只能努力打出佳績，吸引代言來增加收入，像戴資穎目前有台北悠遊卡、中華電信、麥當勞、Tutor ABC等代言廣告。

台北羽球公開賽風光封后之後，小戴要持續為下一站賽事備戰，接下來是16日開打的丹麥公開賽，這項比賽是世界羽聯超級750級賽事，總獎金77.5萬美元，小戴第一輪對手是日選手高橋沙也加，比賽預計在台北時間18日凌晨0點45分登場。

(中時電子報)