中市鐵路高架化新五站將啟用 周邊房市受惠

2018年10月10日 20:55 中時 盧金足

坤悅開發在潭子推出的「迎勝」，近期全新落成，擁有台鐵、快速道路等交通便利性，生活機能性佳。（盧金足攝）

台中市鐵路高架化，鐵路2側都市空間縫合，活絡地區經濟環境，新建置的五座站點啟用後，平均每2公里一站、每10分鐘一班次，還可連結捷運綠線，便捷交通網絡成為房市大利多，久樘開發、坤悅、精銳、銓威、名軒、櫻花等建商已捷足先登。

台中鐵路高架捷運計畫將豐原至大慶之間21.7公里路線從平面轉為高架化，並且新增栗林、頭家厝、松竹、精武、五權等五個新站，達到每2公里一站、每10分鐘一班次，如同捷運化運輸，從豐原至新烏日轉乘高鐵，縮減台中南北端距離。

台鐵沿線以潭子區涵蓋栗林、潭子、頭家厝3站點，是此波鐵路高架化利多的優先受益區，其中更以靠近軌道建設及74號快速道路的周邊地段最受建商青睞。

其中久樘開發新案「久樘臻星」基地位在潭子中山路近弘文街口，距離即將通車的台鐵栗林站僅需2分鐘車程、步行10分鐘距離，離豐原、或台74線潭子匝道都在5分鐘車距內。

坤悅開發位於興華一路上包括有新成屋指標案「迎勝」以及預售指標案「悅‧勝利」，兩案享有台鐵、快速道路等交通便利性，生活機能佳，潭子運動公園以及國中小學區皆是步行可達。

甫進場的「悅‧勝利」預售案，社區包含有大廳、貴賓休憩區、交誼廳、健身室等公共設施，吸引市場高度關注。

新增設五站中，松竹站是唯一具有共站規畫的雙鐵共構車站，讓民眾可無縫轉乘捷運綠線，臨近G0總站商業特區潛能強，吸引美宅建商精銳建設推案進駐。

「精銳萌未來」基地位於松竹五路一段，私人前後雙花園與無齡化社區設計，以超高坪效規畫打動自住客的心。

台鐵紅線精武站附近新落成的銓威「一中樂敘」建案，主打豪宅生活品味的首購平價宅，強調建材環保、永續實用性及健康舒適度；基地坐落太平區中山商圈附近，近一中商圈，步行5分鐘可達精武站，生活便利性強。

麗寶集團旗下名軒開發「夏卡爾」，近台鐵紅線捷運外，距台74號匝道僅5分鐘車程，社區採分棟管理，高品質建案，買氣暢旺；台鐵五權站周邊推案新熱區，「櫻花孩子王」擁有國小學區及綠園道，產品搶手，創下銷售佳績。

(中時 )