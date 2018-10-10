紐時：中國會動用保證相互毀滅的經濟核彈嗎？

2018年10月10日 20:59 中時電子報 盧伯華

美媒《紐約時報》10日發表文章指出，美中貿易戰益發激烈，中國手上的武器似乎不太夠用。但中國有一樣「不可想像的」最後武器，指的是中國手上持有高達一兆美元的美國政府債券。雖然美國政界與金融界都認為中國不可能瘋狂拋售美債，但貿易戰一旦到了敵意與情緒失控時，誰都沒辦法保證形勢不利的一方不會使出相互毀滅的末日武器。

《紐時》的文章披露了美國經濟學家與投資在美中貿易戰當中最不願意去面對的問題，亦即中國一旦瘋狂拋售所持有美國債券，將猶如經濟核彈，因此「它通常被稱為『核選項』」。

文章指出，最近幾乎所有的經濟與投資預測都是圍繞著針鋒相對的美中關稅戰。中國是美國外債的最大持有者，持有量超過1兆美元，它可以公開退出購買美國國債，或者更糟糕的，就在公開市場傾銷他們手上持有的國債。

不過，很多美國人都得這個念頭連想一想都是浪費時間，主要是因為拋售美債會兩敗俱傷，幾乎是某種保證相互毀滅的手段，在經濟上是不理性的。中國拋售美債會導致美國利率大漲，在重傷美國之餘，也會傷及中國自身。正如工業家保羅．蓋蒂(J. Paul Getty)所說，「如果你欠銀行100美元，那是你的問題；如果你欠銀行1億美元，那就是銀行的麻煩了。」在美中關係中，中國顯然相當於銀行。

但是，文章說，關於中國可能會怎麼做，用一般常規思維可能會失準。既然中國沒有更多美國進口商品可以徵收關稅，也開始打擊美企的全球交易，接下來還會怎麼做？中國最近已開始減持了美國債券，越來越多的金融學家、經濟學家和地緣政治分析家正悄悄提出這樣一種可能性：中國將以其影響利率的能力向川普打出最後一張王牌。

如果中國決定這麼做，現在正是一個相當微妙的時刻：美國赤字上升增加了財政部借貸的需求，而美聯儲也正在提高利率，導致借貸利率會更高，這對中國來說正是可以運用的機會。

文章認為，北京在面對美國的施壓時可以忍受些短期的代價，但不能失去長期優勢。美聯儲的前主管凱文．沃什(Kevin Warsh)說，「這不是談判買多少大豆或波音客機的問題，現在是歷史關鍵時刻，接下來的美中談判將為21世紀兩個大國的關係奠定基礎。」

當然有部份人認為，中國因為經濟體質較弱而不可能採用冒險舉動，川普政府內部的對中強硬派也因此認為談判籌碼在美國手上。此外，許多美國金融專家認為，中國就算真拋售美債也很容易應對，因為美聯儲可以自行購買和出售國債，而且完全有能力把中國拋售債券全數消化。

不過，文章表示，即便如此，市場變幻仍難以預測。過去20年中國人一直是重的買家，它的存在本身就是市場的一股力量，只需放話準備退出，就會是一場難以應付的風暴。

在各種理性思考下，雖然認定中國不會走此偏鋒，但雙方敵意不斷升級後可能引起憤怒情緒，就會帶來危險的狀況。這種情況既無法實驗，也沒有模型可以預測或計算。而且，姑且不論「核選項」對中國有害，即使無害，對中國也將十分危險，以美國經濟為目標的攻擊將帶來不可知的後果。如果拋售美債引發歐洲或新興國家市場危機，中國已經做好準備了嗎？

文章最後說，自冷戰結束以來，全世界都接納戰略性穩定策略：不要過度刺激對手，以免它釋放不可想像的破壞力。在經濟上這應該也是一個不錯的政策。

(中時電子報)