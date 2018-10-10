悠遊卡嗶進艋舺夜市 柯文哲：讓夜市變得更乾淨

2018年10月10日 21:09 中時 陳燕珩 、工商/朱漢崙 、工商/朱漢崙

悠遊卡嗶進艋舺夜市！北市府力推無現金交易，至今已陸續在各大夜市、市場導入悠遊卡支付，今天是雙十國慶日，也是艋舺夜市開通悠遊卡交易日，台北市長柯文哲特別到場體驗，他致詞強調，嗶悠遊卡只是第一步，未來還要慢慢提升軟體服務，讓夜市變得更乾淨、整潔。

艋舺夜市位在萬華區廣州街，在知名觀光景點龍山寺旁，平時有不少遊客朝聖。為配合「艋舺城市博物館」系列活動，悠遊卡公司協助上百家在地傳統老店、青創商店開通悠遊卡支付功能，方便民眾快速消費，如今走訪艋舺夜市，只要持一張悠遊卡就能吃吃喝喝，免掏現金，衛生又方便。

柯文哲致詞時說，日前他到環南市場勘查，看到一堆老鼠跑來跑去，心想市府針對環南市場、第一果菜市場改建砸下200億，不希望硬體蓋好後，攤商又把壞習慣搬回來，所以要慢慢開始導入現代化經營方式，包括乾濕分離、垃圾減量等。

柯文哲強調，市府可針對硬體建設花錢，但乾淨、衛生和整潔要靠老百姓一起進步，未來加強現代管理技術，導入悠遊卡支付只是第一步，未來也許可透過補助，把艋舺夜市弄得更乾淨，他還說，明年年貨大街也會在萬華舉辦，現在還有幾個月時間準備，希望軟體慢慢改善，能吸引更多人潮。

為慶祝艋舺夜市上線，悠遊卡公司即日起到21日止推出優惠，期間持悠遊卡或悠遊聯名卡到艋舺夜市消費，單筆滿100元可馬上折抵10元，滿200元現折20元，依此類推，每卡每日現折30元，活動折扣總上限15萬元，送完為止。

(中時 )