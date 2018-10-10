悠遊卡嗶進艋舺夜市 柯文哲：讓夜市變得更乾淨

台北市長柯文哲和悠遊卡公司董事長林向愷連袂加持悠遊卡嗶進艋舺夜市。（朱漢崙攝）

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、工商/朱漢崙

悠遊卡嗶進艋舺夜市！北市府力推無現金交易，至今已陸續在各大夜市、市場導入悠遊卡支付，今天是雙十國慶日，也是艋舺夜市開通悠遊卡交易日，台北市長柯文哲特別到場體驗，他致詞強調，嗶悠遊卡只是第一步，未來還要慢慢提升軟體服務，讓夜市變得更乾淨、整潔。

艋舺夜市位在萬華區廣州街，在知名觀光景點龍山寺旁，平時有不少遊客朝聖。為配合「艋舺城市博物館」系列活動，悠遊卡公司協助上百家在地傳統老店、青創商店開通悠遊卡支付功能，方便民眾快速消費，如今走訪艋舺夜市，只要持一張悠遊卡就能吃吃喝喝，免掏現金，衛生又方便。

柯文哲致詞時說，日前他到環南市場勘查，看到一堆老鼠跑來跑去，心想市府針對環南市場、第一果菜市場改建砸下200億，不希望硬體蓋好後，攤商又把壞習慣搬回來，所以要慢慢開始導入現代化經營方式，包括乾濕分離、垃圾減量等。

柯文哲強調，市府可針對硬體建設花錢，但乾淨、衛生和整潔要靠老百姓一起進步，未來加強現代管理技術，導入悠遊卡支付只是第一步，未來也許可透過補助，把艋舺夜市弄得更乾淨，他還說，明年年貨大街也會在萬華舉辦，現在還有幾個月時間準備，希望軟體慢慢改善，能吸引更多人潮。

為慶祝艋舺夜市上線，悠遊卡公司即日起到21日止推出優惠，期間持悠遊卡或悠遊聯名卡到艋舺夜市消費，單筆滿100元可馬上折抵10元，滿200元現折20元，依此類推，每卡每日現折30元，活動折扣總上限15萬元，送完為止。

(中時 )

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