波音展示未來攻擊直升機概念 採同軸轉子布局

2018年10月10日 21:38 中時電子報 江飛宇

美國陸軍年會上，波音公司提出了一種同軸轉子、高速布局的未來攻擊直升機概念圖，可以作為OH-58D奇歐瓦戰士(Kiowa warrior)戰搜直升機，與AH-64阿帕契(Apache)戰鬥直升機的潛在替代品。

2016年，美國陸軍因預算節約的考量，將OH-58D戰搜直升機給退役，當時認為AH-64阿帕契就有足夠強大的偵察功能，然而實際結果卻是飛行員的負擔太大，因此美國陸軍的威廉．蓋勒少將(William Gayler)說「需要新的戰搜直升機」，波音立即做出回應。

波音的SB>1與未來攻擊直升機的想像圖。(圖/defence-blog)

防務部落格(defence-blog)報導，波音提出的該款直升機，採用獨特的同軸轉子主旋系統+尾部螺旋槳，這項技術源自於賽考斯基-波音(Sikorsky-Boeing)合作的X2實驗機，和S-97入侵者(Raider)的開發經驗，已經證明了這種布局的適航性與高速飛行能力。不過概念圖上的攻擊直升機，呈現縱列雙座的設計，與現有的S-97的併列雙座不同，武裝似乎可以收折到機體內，以減低雷達訊跡。

同軸轉子主旋系統是兩層旋轉方向相反的旋翼，轉子可以產生額外升力，同時也平衡了扭力，因此這種設計不需要尾旋翼。以此基礎，後方再加一具尾部螺旋槳，可以有效提升飛行速度。S-97的速度就比AH-64來的快，AH-64的極速是365公里/小時，S-97則是407公里/小時。

波音的最大競爭對手是貝爾公司的V-280傾轉旋翼機，因為V-280的研發進度比較快，已經進入原型機測試階段。然而V-280體型巨大，很難成為戰鬥直升機或戰搜直升機。

(中時電子報)