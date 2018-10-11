桃園》朱立倫陪盧秀燕掃市場 攤商大嘆生意差

台中市長參選人盧秀燕10日與新北市長朱立倫，一同參觀新落成的台中大里競選總部。（陳世宗攝）

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台中市政府表示，林佳龍上任後力推「托育一條龍」，經過3年多努力，台中收托幼兒數全國最多！（陳世宗攝）

台中市長參選人盧秀燕10日與新北市長朱立倫一同參觀新落成的台中大里競選總部、又前往大里內新市場，接著趕場到逢甲夜市迺夜市，兩人不但共同提出托育托老的政策，更提出經濟振興的方向，行程滿檔人氣爆棚。

朱立倫接受媒體訪問時說，新北和台中兩城市共同特色是外來人口多，年輕人初入社會也多，除提振經濟，更需要公托公幼政策，讓年輕人無後顧之憂去拼經濟。盧秀燕表示，台中市過去4年只新增1所公托，新北卻增加57所，她未來若擔任市長，將活化閒置空間，在有限財源下廣設公共托育及托老空間，執行公托、公幼、托老的倍增計畫！

台中市政府表示，林佳龍上任後力推「托育一條龍」，經過3年多努力，台中收托幼兒數全國最多，去年度平價保母、托嬰中心涵蓋率全國最高；公幼增加51班、非營利幼兒園12班共增63班，是101至103這三年的兩倍，期待盧委員跟上市府的腳步，別再用錯誤資訊混淆視聽。

盧秀燕與朱立倫隨即前往內新市場展開掃街拜票！盧秀燕偕朱立倫拜票到一家海鮮攤販，老闆無奈跟兩人表示，「生意真的很差，不知道該怎麼辦」，朱立倫隨即說這交給盧秀燕來處理才有辦法解決，盧秀燕也當場宣示要提振台中經濟的決心，請攤商支持她，她會提出務實的政策盡力讓台中經濟好轉。

兩人趕場往台中著名的逢甲夜市與台中市議員黃馨慧、楊正中、張廖乃綸，以及商圈自治會長凌森耀等人一起「迺夜市」，許多年輕人看到朱立倫和盧秀燕來夜市又驚又喜，紛紛要求合照，兩人合體展現超高人氣。

台中市政府經發局長呂曜志駁斥說，林佳龍市長上任3年多來，持續透過各項重大建設帶動台中經濟發展，前任市長執政時期薪資6都最末，林市長執政的薪資成長率六都第一，達到7.54％。台中今年上半年失業率3.6％，也是6都最低。不知盧委員及其同黨同志說台中經濟不好的說法從何而來？為何要抹煞市民跟市府團隊一起努力的成果？

(中時 )

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