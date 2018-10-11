從小跟昆蟲一起玩 兄妹倆成昆蟲愛好者

2018年10月11日 07:48 中時 張祈

從小看著哥哥玩寵物，練就貝潔熱愛昆蟲的個性，蚱蜢爬在身上也不怕。（張祈翻攝）

從小看著哥哥玩寵物，練就貝潔熱愛昆蟲的個性，蚱蜢爬在身上也不怕。（張祈翻攝）

「媽媽你看我們帶來的新寵物！」是艾利家中最常聽到的呼叫，今年5歲的兒子佑佑與3歲的妹妹貝潔是村子裡有名的昆蟲愛好者，放學經常流連在牆邊角落等待「寵物」出現，蚱蜢、螳螂、金龜子都是他們家中的常客，媽媽艾利則負責準備新鮮水果，等待寵物們的入住。

家住秀林鄉銅門部落的艾利獨自撫養兩名子女，她說，鄉下生態環境豐富，經常有昆蟲飛進家中，嚇到兒子，拒絕不了昆蟲的「熱情」，便帶著兒子與昆蟲們做朋友，讓兒子認識不同昆蟲的種類，教導正確捉拿昆蟲的方式，最後則變成兒子熱情得不想讓昆蟲離開。

為了確保昆蟲寵物們吃住品質，艾利準備生態盒布置，每天準備新鮮水果、蔬菜放置，並跟佑佑約定好，一次只能一隻，最多只能收留2天，就要讓昆蟲寵物回家找媽媽，而一旁的女兒則是從小看著昆蟲長大，也跟哥哥成為迷戀昆蟲的愛好者。

舉凡蚱蜢、螳螂、金龜子、獨角仙等地面上出沒的昆蟲，都是佑佑與貝潔的昆蟲寵物，艾利說，若生態盒裡有住戶，兄妹倆放學就會早早回家，盯著昆蟲寵物的一舉一動，並叮嚀媽媽要記得餵食，若遇到寵物回家的日子，兄妹倆放回原地後，就會在外尋找新寵物，透過餵養昆蟲，讓兒子不再害怕昆蟲，也讓兄妹倆更有責任感。

(中時 )