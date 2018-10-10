史蒂芬席格：美大多數對俄羅斯的宣傳都是捏造的

2018年10月10日 21:45 中時電子報 盧伯華

史蒂芬．席格於2016年加入俄羅斯籍，受到俄總統普丁接見。（圖／美聯社）

著名好萊塢動作派名演員史蒂芬．席格(Steven Seagal)在美國福斯電視受訪時表示，他認為美國有關俄羅斯的宣傳大多數是捏造的，所謂美國總統與俄羅斯勾結的「通俄門」根本就是杜撰，完全是美國國內原則政治鬥爭的結果。

據衛星通訊社報導，原為美國籍的史蒂芬．席格在2016年加入塞爾維亞籍與俄羅斯籍後，最近受聘為俄羅斯外交部俄美人文關係特別代表。他在接受福斯新聞訪問時表示，「我認為在整個形勢下，針對俄羅斯有大量宣傳，在我看來，大多數聽起來都是捏造的東西，與事實不符。而且我認為與俄羅斯和美國總統勾結有關的整個故事，以及美國總統參與其中，這都是杜撰。」

史蒂芬．席格說：「我認為，這與共和黨人和民主黨人、保守派和自由派之間的大分裂更為相關，並與目前某些團體準備做任何想做的事情有關。他們不關心這是合法的還是非法的，是否是不道德的，可以做任何想要的事，只要贏得這場戰鬥，這在他們的議程中高於一切。」

他補充道，共和黨人和民主黨人應該要意識到，美國已走到要以更文明的方式共同努力的轉折點。

報導說，史蒂芬．席格於8月初擔任俄羅斯外交部俄美人文關係問題特別代表，其任務是促進在人文領域俄美關係的進一步發展，包括在文化、藝術、社會和青年交流等領域的相互協作。這是個無酬勞的社會政治職務，國際慣例中可以與聯合國親善大使的職能相提並論。

(中時電子報)