台中的陳樹菊！趙文正資源回收存錢認養家扶童

2018年10月10日 22:01 中時 盧金足

前總統馬英九（左）仔細讀著趙文正寫的「為善最樂」打油詩。（圖／台灣家扶基金會提供）

曾經榮登2012年富比士雜誌慈善英雄榜的趙文正，出身窮困，深知清寒家庭之苦，內心總掛念著與他處境相同的孩子，被譽為「台中的陳樹菊」，生活節儉，精神卻非常富有，是前總統馬英九來台中時念念不忘的民間友人，日前來台中市馬不停蹄輔選行程中，特別拜訪趙文正，平常都幫人簽名的馬英九，收到趙文正為善最樂打油詩，還請趙文正簽名，說要好好保存紀念。

趙文正相信，「人生所能留下的，不是你曾經擁有的，而是你曾經付出的」，所以每日做資源回收，變賣的錢天天攢著，每當存到8萬4000元就拿到家扶基金會再增加認養一個國外兒童，一次繳10年的認養費，讓孩子能夠安心讀書長大。

馬英九9日來台中市輔選時，其中一項不公開的行程，即特別在百忙之中拜訪趙文正，在趙文正清掃乾淨的客廳話家常，趙家牆壁上掛滿捐贈感謝狀與感謝牌，還有馬英九2012年和趙文正夫婦的多幅合照。

趙太太說，先生每星期都要把這些感謝狀和相片擦拭乾淨，一邊看一邊微笑，有親友笑說這牆上所有的感謝牌、感謝狀和捐贈合照就是趙文正最大的財富了。

趙文正夫妻穿著馬英九上次送他們的polo衫，還戴著馬英九送的紀念手錶，馬英九笑說，「這個手錶我自己都沒有哇！」

馬英九帶來一大盒水果，還親自簽名「馬氏家訓」書籤送給趙文正，也收下趙文正的「為善最樂」打油詩，還請趙文正簽名，要好好保存紀念。

馬英九是家扶基金會20多年的認養人，趙文正也是超過30年的認養人，國內外加起來認養幫助30多名家扶孩子，讓馬英九豎起大拇指稱讚，「趙文正真正了不起！」

(中時 )