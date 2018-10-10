雙胞胎同樂會 可愛寶寶滿場飛

新竹縣寶山鄉有口神奇的井水，據說喝了之後容易生出雙胞胎。（邱立雅攝）

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邱立雅
新竹縣寶山鄉舉辦雙胞胎同樂會活動，消防猛男也來宣導防災知識。（邱立雅翻攝）

雙十國慶雙寶來同樂。新竹縣寶山鄉因有一口神奇的井水，相傳喝了井水就容易生出雙胞胎，讓鄉公所在2011年起年年舉辦「雙寶同樂會」，邀請全台各地的雙胞胎、多胞胎在國慶日當天「普天同慶」，一起熱熱鬧鬧慶祝屬於多胞胎寶寶的日子。

公所祕書鄧榮斌介紹，雙胞胎井的水質曾經化驗過，屬中性偏鹼，滋味甘甜但不建議生飲。或許是地質、水質加上地理關係，雙胞胎井位於寶山路與新湖路交差成雙人型，有互相幫助的意思，也因此井水得名「雙胞胎井」，平常有不少

「人妻人夫」前來取水或祈福。

10日活動當天，可愛的雙胞胎滿場飛，家長們也用心打扮寶寶，穿上迪士尼公主裝、萬聖南瓜裝等等，讓人掃一眼就確認是雙胞胎無誤。公所表示，雙寶同樂會每兩年擴大辦理一次，今年有155對雙寶參與，整個活動人數超過1400人，最遠的雙寶從高雄來，年紀最大的「雙寶」76歲，年紀最小的八八節才出生，都是寶山本地人。

現場也有消防隊員來進行防災宣導，因前幾日發生地震，震央就在寶山，消防隊員們也特別針對地震防災向民眾說明逃生步驟。

消防隊員表示，地震發生的時候最重要的就是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」3個動作，並盡速躲在桌下或是牆角。

(中時 )

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