芳苑紅樹林造成物種單一化！海空步道肩負生態教育的使命

2018年10月10日 22:08 中時 吳敏菁

地方期許步道結合海牛生態教育。（吳敏菁翻攝）

芳苑海空步道肩負生態教育和觀光使命。（彰化縣政府提供）

芳苑海空步道肩負生態教育和觀光使命。（彰化縣政府提供）

打造芳苑紅樹林溼地海空步道和紅樹林水環境改善計畫，10日舉辦開工說明會，地方寄予了厚望。（吳敏菁攝）

芳苑濕地要蓋海空步道掀起熱烈回響，不少人充滿期待，更有關心網友憂心忡忡，質疑這樣對生態好嗎？生態環境專家蔡嘉陽博士則指出，二林溪口紅樹林已經嚴重的陸化，阻礙行水區，造成物種單一化，控制紅樹林生長的範圍，才能降低對彰化海岸的危害。

芳苑鄉為了推廣普天宮外海溼地和生態體驗觀光，縣府協助爭取經濟部「全國水環境改善」前瞻計畫補助9000萬元，辦理「芳苑溼地紅樹林水環境改善計畫」，並舉辦了多場公聽會，從去年12月完成設計後開始招標，歷經5次流標，今年8月完成發包，地方寄予了厚望。

10日舉行開工說明會，魏明谷期許海空步道帶動西南角觀光，肩負起推動生態教育的使命，芳苑鄉長洪和炉指出海空步道帶來新願景，但步道思維仍引起不少疑慮，有網友批評瞎爆了，只會一窩蜂蓋步道，是要把海鳥嚇跑嗎？就怕結果「濕地掰掰，海鳥也掰掰」。

馬英傑表示，整片紅樹林27.5公頃，擴散得太快已陸化嚴重，其實20公頃都在進行疏伐作業，引進淡水，解緩外來強勢物種壓迫原生物種的空間，且步道從芳苑普天宮出發，只有長500公尺、寬2公尺，作為生態教學平台，見證一頁生態演變，帶動觀光，不至於構成對生態環境的威脅。

芳苑海牛隊管理人魏清水也認為，步道基本上不至於危害環境，但要做好管理，並期待結合海牛載蚵，發揚彰化潮間帶之美。

生態環境專家蔡嘉陽博士指出，二林溪水道幾乎被紅樹林佔了一半的行水區，出海口也被紅樹林佔據，要針對河道和出海口處疏伐，然後圍堵一併進行，防堵擴散的方式可以用攔網，攔截水筆仔胎生苗和海茄苳的種子外溢。雙管齊下，只有控制紅樹林生長的範圍，才能降低對彰化海岸的危害，對步道工程持中立看法。

(中時 )