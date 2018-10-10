如懿終於霸氣一回 怒飆乾隆7分鐘斷髮大快人心

2018年10月10日 22:16 中時電子報 吳玫穎

乾隆不敢置信。(取自微博)

周迅、霍建華主演清宮劇《如懿傳》即將迎來大結局，自封后後受盡委屈的如懿，也終於不再吞了，在本日播出進度中，與乾隆大吵一架，把心中委屈全數說出，長達7分鐘的爭吵橋段讓觀眾看了大呼過癮，也罵得乾隆無法回嘴，惱羞痛打如懿一巴掌，讓如懿徹底心寒，斷髮休夫。

炩妃為爭寵用名妓迷惑乾隆，禍國殃民的行為讓如懿下令絞死令妃，卻遭乾隆阻止，兩人更為此大吵一架，如懿也趁此機會將對乾隆不滿全數說出，「臣妾一路陪著皇上走到現在，從來不曾對皇上有過謀籌算計，皇上卻一直懷疑臣妾與凌雲徹，認為臣妾和凌雲徹有私情，對凌雲徹百般折磨，對臣妾也是萬般羞辱，你還有一絲一毫對臣妾的信任嗎？可這一切都是因為皇上你自己的疑心，清白兩個字臣妾都說倦了！」

「你總有這麼多說詞，其實剛愎自用、薄情寡性、自私虛偽是你，疑心深重的更是你！」如懿話說的一針見血，絲毫不留顏面，也令乾隆徹底惱羞，痛打如懿一巴掌，撂話要廢后。

不過早已被傷透心的如懿，哪會在乎皇后位置，當場斷髮休夫，「皇上與臣妾曾經結髮為夫妻，如今臣妾，斷發為祭，給去了的青櫻和弘曆」此舉也讓悶了好久的觀眾看了過癮，「渣龍是我如懿不要你了，是我休了你，特別佩服周迅的演技，跟著心抖」、「如懿斷髮是她累了倦了，她不屑當你的皇后了，你肯定沒看過這樣的她，但她是因為你才變成這樣的」，更大讚周迅、霍建華演技爆發。

(中時電子報)