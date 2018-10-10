男人為壯陽up狂買「袋鼠精」 專家：吃太多反而殺精

男人為壯陽up狂買「袋鼠精」 專家：吃太多反而殺精。（圖/達志影像）

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中時電子報

男人總是不願意在「戰鬥力」方面輸人一截，因此總是尋求強精壯陽的方法。最近就傳出越來越多大陸男瘋狂追求袋鼠精，他們相信袋鼠精有壯陽效果，紛紛飛去澳洲當地購買，或是引起一股代購風潮。澳洲公平競爭和消費者委員會（ACCC）曾踢爆，市面上販售印有中文的袋鼠精產品都是騙人的，但仍不減想壯陽者的購買欲。

根據《澳洲中文網》報導，袋鼠精主要成分為袋鼠肉粉，每片相當於袋鼠肉6000毫克，而袋鼠肉含有高蛋白質與低脂肪，對於想健身減脂的人，可說大有好處。

不過，不肖業者卻搞出以下的噱頭，誇大袋鼠精功效，一隻雄性袋鼠一生可與40隻雌性袋鼠交配，還宣稱雄性袋鼠所產的精液，「是公牛的2倍多」，而讓許多消費者相信「袋鼠精」是壯陽聖品，成為到澳洲必買商品之一。

澳洲公平競爭與消費者委員會（ACCC）曾警告，在2011年時，查獲包裝上印有中文字樣的袋鼠精產品，9成以上都是用「超浮誇」的療效來用來欺騙消費者。相關專家提醒，目前尚未有臨床數據與文獻，能證明食用袋鼠肉可以治療勃起障礙、提高男性性能力。

報導中也提到，有專家提出看法，有些袋鼠精會另外添加特別藥物，像是睾固酮、西地那非（Sildenafil，威而鋼學名）等。專家指出，睾固酮本來就是男性會有的雄性激素，若攝取過量，會影響本身的正常激素分泌，導致精子量減少，進而也影響生殖能力。另外，如果是添加西地那非（Sildenafil）俗稱「萬艾可」的話，這種藥物與硝酸甘油等藥物並用，恐會引發嚴重血壓急遽下降，造成生命危險。

(中時電子報)

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