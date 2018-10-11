屏東》崇大社區舉行國慶升旗 林恊松：國旗飄揚好激動

屏東市崇大社區舉行的國慶升旗典禮現場中，最讓人感動的，莫屬一整排坐著輪椅前來參加的榮民及榮眷長輩。（謝佳潾翻攝）

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國民黨屏東市參選人10日全都出席屏東市崇大社區舉行的國慶升旗典禮。（謝佳潾翻攝）
國民黨屏東市參選人10日全都出席屏東市崇大社區舉行的國慶升旗典禮。（謝佳潾翻攝）
屏東市長國民黨籍參選人林恊松（右一）為歡慶雙十國慶，10日特地與市民一起參加在崇大社區舉行的國慶升旗典禮。（謝佳潾翻攝）

屏東市長國民黨籍參選人林恊松為歡慶雙十國慶，10日特地與市民一起參加在崇大社區舉行的國慶升旗典禮，他感慨地說，國旗飄揚的場景，已經很久不曾見到，相信大家內心都很激動，也盼藉此呼籲市民團結力量大，用選票給心中沒有中華民國的執政黨一個最大的教訓。

林恊松說，中華民國是我們的國家，10月10日雙十節是我們國家的生日，這一天懸掛國旗舉辨升旗典禮舉國歡騰，本屬再自然不過的事，為什麼此情此景在現任執政黨任內都看不到？

他說，國民黨有必要讓國人重拾對國家的認同和信心，所謂團結力量大，所以11月24日大家一定要用神聖的一票，給施政令人民不滿意又不認同中華民國的執政黨一個最大的教訓。

國民黨屏東縣黨部指出，這場國慶升旗典禮，是由崇武里里公室和崇大社區主辦，黨部與屏東市長參選人人林恊松競選總部協辦，並邀請所有市民共襄盛舉，所有國民黨屏東市參選人也全都出席，大家一起用參加升旗典禮的方式，表達祝福中華民國永遠堅強，屹立萬年。

而現場最讓人感動的，莫屬一整排坐著輪椅前來參加的榮民及榮眷長輩，且還有穿著國旗T恤、戴著國旗帽子出席的民眾，人人手持主辦單位發送的小國旗，大聲唱著國歌，當國旗冉冉升起時，有人行舉手禮，有人行注目禮，也有人跟著唱國旗歌，場面甚是莊嚴。

(中時 )

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