台中天很「藍」所以河水也偏藍？民眾爆：環保專員的「奇妙」回應讓他啼笑皆非

2018年10月11日 00:06 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

看到河水竟然呈現有點乳白跟藍色還散發濃濃惡臭。(翻攝自《爆料公社》)

看到河水竟然呈現有點乳白跟藍色還散發濃濃惡臭。(翻攝自《爆料公社》)

一名網友在臉書社團《爆料公社》PO文表示，自己在台中市復興路與忠明南路交岔路口銀行旁的小河，看到河水竟然呈現有點乳白跟藍色還散發濃濃惡臭。原PO質疑有人趁機偷排放廢水？但他熱心的通報1999，向環保單位通報，竟得到讓他啼笑皆非的回應，只能說了句「謝謝」就掛斷。

原PO表示，自己在台中市復興路與忠明南路交岔路口彰銀旁的小河，發現一旁小河河水竟然「藍藍的」還散發著濃濃惡臭，原PO質疑有人趁機偷排放廢水，他熱心的通報1999，向環保單位通報，環保局人員竟回覆：「這是底部汙泥才造成的」，原PO回應：「可是那是藍色的啊？」，環保局人員又說：「那是天空很藍倒映在水面」，原PO充滿疑惑的回說：「天空倒映（os:當時是陰天啊！）？！」，環保局人員斬釘截鐵的回說：「對」，原PO不解的問：「可是還在冒泡泡跟散發惡臭」，環保局人員：「那是大肚魚在呼吸，有臭味是正常的」。原PO表示，講到這自己已無力再回覆，最後只說了句「謝謝」就掛斷了，自己連生氣都沒力氣了，只覺得可悲。

環保局回應，今天接獲民眾陳情後，也立即派員到場稽察，現場採集水樣清澈並無明顯異味。(翻攝自《爆料公社》)

事後，環保局回應，今天接獲民眾陳情後，也立即派員到場稽察，現場採集水樣清澈並無明顯異味，水裡魚群悠游，初驗水質數值正常無重金屬反應，初步研判水呈現藍色應該為生活污水造成底泥光線折射所致。而稽查員沿線巡查並也沒發現可疑污染源，環保局再於18時25分前往勘查水體，當時天色已暗水體呈現清澈，採集水樣依規送驗......

網友回應。(翻攝自《爆料公社》)

但網友卻不這麼認為，留言「就乾淨煤一樣意思啊！睜眼說瞎話！」、「國小作文老師評語應該是「天馬行空的想象力」」、「又是個官方說法」。

(中時電子報)