文化快遞》臺灣新文化運動紀念館開館 新文化運動的今與昔

2018年10月11日 00:00 中時電子報 馬姍妤

一波思想浪潮的湧進，灌溉了臺灣的自我認同；知識分子的覺醒，更引領鄉土文化及社會運動自萌芽到茁壯。古蹟北警署經整理修繕後，新生為「臺灣新文化運動紀念館」，將於10月14日舉行開館儀式，除了敘述1920年代思潮興起的歷史背景與軌跡，也涵蓋當時發展多元的表演、視覺、音樂藝術；更期許以過往為基底，逐步與當代接軌，融合寶島現今豐富的潮流元素，發揚且深化臺灣這段時代精神。

拘留所的扇形設計，當有人被刑求時，聲音可傳遞到每個空間，讓犯人心生恐懼。

大稻埕人文薈萃 孕育文化思想

臺北城自19世紀中開港通商後，漸從全島3大港中脫穎而出，日治時期更因當權政府大舉規劃、廣闢市區，遂成為政經中樞之地，其中又以大稻埕最為活絡，文人雅士自四面八方攏聚，彼此交會、激盪。而當民族、社會主義的熱血延燒，有志之士透過非武裝行動，排遣反統治壓迫的高張情緒，林獻堂與蔣渭水等人於1921年在靜修女中禮堂宣布「臺灣文化協會」成立，正式推動新文化運動的齒輪，讀書人拿起筆桿子，藉由演說、戲劇、影片、報社等媒介，傳播一個黃金年代的思想啟蒙，更間接影響農民勞工意識抬頭。

當時大稻埕隸屬臺北北警察署轄區，原木結構之舊警署（現文化館正對面）見證了日本當局政府的威權與臺籍菁英膽大無畏的衝撞，新警署現址於1933年啟用，水泥2層建物矗立於寧夏路與錦西街口交會處80餘年，歷經臺北市警察局、刑警總隊、第一分局、大同分局等改制，後於民國87年成為臺北市市定古蹟，經修復與規劃，最終作為臺灣新文化運動紀念館，肩負啟蒙年代的保存與傳唱任務╱重任。

1940年代前後，波麗路西餐廳火柴盒。（翻拍自臺灣新文化運動紀念館，郭双富提供）

特展講座慶開館 闇黑場域成亮點

10月14日的開館日，上午記者會將由靜修女中合唱團以蔣渭水填詞的「臺灣文化協會會歌」揭開序幕，用閩南語唱出該校與臺灣文化協會成立密不可分的淵源；同時也邀請臺灣文化協會參與者林獻堂、蔣渭水等後代家屬及大稻埕在地文史工作者蒞臨，一同見證臺灣新文化運動紀念館為大稻埕開啟的歷史新篇章。另外，當日同步起跑的兩檔展覽，2位策展人將於當日下午，親自向民眾導覽、簡介；晚間更有藝術家及藝評人以館所場域進行深度對談，相互交流與探究。

常設展《黃金年代的光與影》位於館內1樓，不僅闡述被喻為文化黃金年代的1920至1930年，本身即為市定古蹟的北警署，內部陳設因富有濃厚的歷史意義，其中扇形拘留所及水牢設施重現於世，讓民眾透過參訪，感受當年政府的威權與受刑者的處境；2樓的《大覺醒時代》特展，呈現知識分子在民族自覺的概念啟蒙後，讓屬於臺灣社會的文學藝術思潮遍地開花。開館當日下午，歡迎民眾跟著策展人的腳步，感受當年地方仕紳面對民族、社會主義的洗禮下，群起號召的團結力量。

以「新文化運動的今昔」作為主軸的系列講座，在10月14日開館當晚，將碰觸館內最幽暗的空間「拘留所與水牢」，在此舉辦夜談，特別邀請行為藝術家高俊宏與關注當代藝文發展生態的評論人王聖閎，分享多年觀察、研究暗黑空間的閱歷，並透過藝術創作的經驗，試著帶領聽者揣摩獄中人被囚困的煎熬，在兩人深入對談的交流中，試圖解析日治時期高壓殖民下，所迸發的藝術能量，以及在當代擴散和發展的可能。

音樂時代劇場《渭水春風》劇照。（攝影╱陳效真）

用文藝美學 向風華歲月致敬

為了保存並發揚新文化運動掀起各層面的革新躍進，館內外共襄盛舉，年底前每週末登場的座談，自人物切入，談林獻堂、蔣渭水的行動與心路歷程、聊詩人李臨秋的創作入詞文；以時間線軸，敘述媒體演化、美術戲劇音樂發展的往昔；從有形的古蹟建築樣貌，探其背後的政治意識形態，從而激發文學人士大舉投入的使命感，也值得深思探究。藉由多元的議題方向，邀請各領域專家用深入淺出的形式，輕鬆聊現代被視為日常的民主生活，是出自前人何等的堅持與灌溉。

《重返1920：臺灣摩登文化的追尋》則邀請參與者一同穿越回舊時大稻埕，行經「舊場域‧新文化」、「永樂町‧歌謠行」2條主題導覽路線，探訪熱鬧蓬勃的城廓巷弄，沉浸當年《台灣民報》宣揚的理念與學界論爭新舊文學的氛圍，依循慈聖宮及霞海城隍廟的裊裊白煙追隨百年民間信仰，行經天馬茶房，從負責人填詞的臺灣第一首流行歌《桃花泣血記》，回味傳統民謠的甘酸甜，此等常民生活點滴，卻都是肥沃臺灣新文化運動的豐富養分。

另外在大稻埕戲苑獻演《渭水春風》音樂劇，透過舞臺美術的細膩考究，還原大時代的原型樣貌，劇中更用心刻鑿角色的浪漫與堅毅，重現蔣渭水一生的不朽傳奇；「同胞須團結，團結真有力」的吶喊，仍在今日的臺灣迴盪不已。臺北市立交響樂團將偕同男女高音，唱奏傳統、流行與民謠匯融之作，於中山堂中正廳共譜當年那段藝術人文花火綻放的歲月。

臺灣新文化運動紀念館以「咱」貫串創館精神，連結過去與現在，象徵廣納國際思潮的入「口」，提升了臺灣人對鄉土的認同，開啟並延續「自」覺與自我文化的追尋。未來更希冀以場館蘊含的豐富能量為軸心，將蓄藏的文化涵養持續向外擴散、深化。詳細活動訊息，請至「臺灣新文化運動紀念館」臉書查詢。

臺灣新文化運動紀念館

時間│週二至週日9:30～17:30

地址│臺北市大同區寧夏路87號

票價│免費

電話│02-2557-0087

網址│www.facebook.com/TNCMMM

臺灣新文化運動紀念館 開幕活動

時間│10/14（日）10:00

活動│開幕記者會

時間│10/14（日）14:00～16:00

活動│臺灣新文化運動紀念館導覽

時間│10/14（日）19:00～21:00

講題│藝術參與社會─暗黑場域與日殖統治中迸發的藝術能量

時間│10/14～12/31，週二至週日9:30～17:30

展名│黃金年代的光與影

時間│10/14～2019/6/23，週二至週日9:30～17:30

展名│大覺醒時代

(中時電子報)