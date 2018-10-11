扁該回監》阿扁一家十大爭議！ 第一名讓人氣到發抖

2018年10月11日 00:01 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

獲准保外就醫的前總統陳水扁狂踩紅線，不甩中監「四不原則」四處趴趴走。陳水扁10日針對收到國慶邀請函，卻被勸導不能與會，大罵「裝肖維！」，而網路溫度計(DailyView)透過網路大數據分析陳水扁一家十大爭議，第一名果然讓網友氣炸了！

●第10名 陳水扁參加凱達格蘭基金會募款餐會

前總統陳水扁不甩中監「四不禁令」，2018年5月參加凱達格蘭基金會13週年感恩餐會，拄著拐杖站上主辦單位準備的木製肥皂箱小舞台，舉杯向全場致意，現場有前副總統呂秀蓮、民進黨團總召柯建銘、前行政院長游錫堃等綠營大咖出席。

●第9名 陳水扁幫陳致中造勢

陳水扁兒子陳致中繼承父志參選高雄市議員，陳水扁今年3月獲得中監同意，出席陳致中造勢晚會，陳水扁在眾人簇擁下上台，中監認定阿扁違反申請活動的「四不原則」，禁止陳水扁往後再參加類似活動。

●第8名 陳水扁接受鏡週刊、日本產經新聞訪問

中監對陳水扁設下「不演講、不上台、不接受媒體採訪及不談政治」，但陳水扁似乎置之不理，日本媒體《產經新聞》今年9月初以頭版刊登前總統陳水扁專訪，阿扁還接受國內週刊專訪，暢談成總統淪為階下囚心路歷程。不過中監認為報導是「懇談會」方式完成，不算違規。

●第7 名 陳水扁成立一邊一國連線

陳水扁日前召集中彰投20多位民進黨縣議員參選人座談，還成立中彰投「一邊一國縣市議員候選人連線」，預告年底的九合一選舉，「一邊一國」不會缺席。

●第6 名 扁家密帳洗錢案

前總統陳水扁與第一家庭當年所涉及的貪污洗錢案引起極大爭議，整件事的爆發，起因於2008年週刊報導陳水扁媳婦黃睿靚，將鉅款匯到美國，黃睿靚在瑞士以其個人與公司名義所成立的4個帳戶，不久後因涉嫌洗錢，遭瑞士聯邦檢察署凍結帳戶。歷經輿論壓力，陳水扁坦承多年來選舉剩餘款並未誠實申報，由吳淑珍暗中將選舉結餘款匯往海外帳戶。

●第5名 陳水扁經營「新勇哥物語」

陳水扁前總統今年透過社群軟體推出的「新勇哥物語」發聲，化身主角「勇哥」、「勇弟」，透過擬人的對話，語出驚人地分析政治情勢，甚至預言要出席陳致中競選總部晚會，不斷試探法務部底線。

●第4名 陳致中「妮可」風波

陳水扁之子陳致中也可說是爭議不斷，2010年被爆開車載化名「Nico」的應召女子上摩鐵，事發後陳致中認為爆料不實，提告爆料週刊，但高雄地院認定報導「與事實相符」，判決陳致中敗訴，陳致中因此被網友戲稱「法院認證」的召妓男。

●第3名 陳水扁擔任姚文智最高顧問

民進黨台北市長參選人姚文智9日突然南下高雄，探訪前總統陳水扁請益選戰事宜，並邀請阿扁擔任他選舉以及未來市政的最高顧問，阿扁欣然同意。

●第2名 陳致中「致童道合」酒店風波

繼「Nico事件」後，陳致中今年9月遭爆夜奔台北上招待所，儘管陳致中矢口否認有酒店妹陪喝酒，但「了不起，負責」的前輩台北市議員童仲彥跳出來力挺，PO小姐作陪照大力聲援，網友因此創造出成語「致童道合」揶揄兩人。

●第1名 陳水扁手抖裝病疑雲

陳水扁先前公開露面時被觀察到，當鏡頭掃過他時開始「手抖」，沒在拍就不會抖，讓外界質疑他的健康情況。台北市長柯文哲也曾在節目上質疑「阿扁裝病」，引發軒然大波。

對於陳水扁仍在外逍遙自在，眾多網友怒留言、「貪扁麥靠北，他唯一該去的地方就是監獄！」、「為什麼手不抖了，影帝！不爽之下----叫你家族年底選韓國瑜阿----以表示抗議」、「貪汙扁，你也甭客氣，你和蔡頭裝瘋的功力棋逢對手不相上下」。

(中時電子報)