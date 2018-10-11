少女深夜直播輕生 義警千里之外神救援

程姓協警在滑手機時，發現一名叫「茹茹」的網友上傳了一張割腕的照片，並配有「再見」兩個字。(翻攝自看看新聞)

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中時電子報
/綜合報導
少女被發現時，正躺在床上手腕血流不止。(翻攝自看看新聞)

日前，湖北一名女子因和父母爭執鬧彆扭，一時想不開，竟然用QQ空間直播割腕放血，恰巧被一名遠在千里外的一名滁州協警發現。這名遠在千里之外的義警，協同當地警方聯手成功從「死神」手上救回少女。

當晚淩晨1點多，剛執勤完巡邏任務的程姓協警，在滑手機時，發現一名叫「茹茹」的網友上傳了一張割腕的照片，並配有「再見」兩個字。程在確定真實性後，立即向對方索要聯繫方式和具體住址，一開始被該女子一口回絕。但考慮到她血流不止，隨時可能面臨危險，程不斷地對她進行安慰和開導，大約20分鐘後，女子的情緒逐漸穩定下來，並且發來了自己的定位資訊。

定位資訊顯示女子具體的位置在，湖北省武穴市的大廈。隨後警方迅速聯繫了湖北當地警方。當地轄區派出所員警趕到割腕女子所在大樓，逐戶搜尋。最後警方在該大樓的找到了這名割腕輕生的少女。當時，少女正躺在床上手腕血流不止。員警立即將女子送醫急救。據瞭解，少女當天和父母因為家庭瑣事，有所爭執一時想不開，就在深夜割腕直播自殺。所幸的送醫搶救及時少女撿回一條命。

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