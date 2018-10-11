蔡英文國慶演說「四個不會」 游梓翔：只剩三空

2018年10月11日 00:01 中時電子報 丁世傑

蔡英文總統昨（10）日發表國慶談話，府方人士指出，面對國內政治分歧，蔡總統提出「四個不會」，籲國人團結，這也是否定兩端激進路線。

蔡英文「四個不會」內容為：「我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓。我不會因一時的激憤，走向衝突對抗，而讓兩岸關係陷入險境。我也不會背離民意，犧牲台灣的主權。」

蔡英文總統談話也明確揭示「求穩、應變、進步」作為台灣在國際變局挑戰下的因應策略，根據中央社引述府方人士的說法，談話中也提到「厚植國力，讓台灣在世界不可或缺作為國家首務」，這樣以台灣為中心，明確揭示國家任務的說法，在過去多年來少見。

對此，世新大學教授游梓翔在臉書表示，蔡英文總統雙十演講，只見空洞的語言和冗長的政績，用「了無新意」評論都顯多餘！今年的新詞是「求穩、應變、進步」，游梓翔評，這是個「三空」！因為，2年多來，台灣是「不穩、劇變和退步」，「台灣共好」很難在生活中找到！

另外，蔡英文總統說，「國家要進步，就不能走回頭路」，但是，游梓翔指出，重啓核二、深澳燃煤、東廠爭議、空氣污染、打壓異己、限制交流、兩岸對抗，蔡英文總統回頭路走得不亦樂乎！

游梓翔最後感嘆，很多事大家其實非常希望走「回頭路」，例如兩岸穩定、內部和諧，或是繁榮經濟，但這些事看來是「一去不回頭」了！

(中時電子報)