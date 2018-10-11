律師說法》16歲少女交往複雜 為求復合告男友性侵GG了

2018年10月11日 00:02 中時電子報 吳家詮 /整理、天秤座法律網/文 /整理、天秤座法律網/文

復合不成竟然就告你性侵！一名年僅16歲的少女，平日交往複雜，同時劈腿多名男子；日前其中1男發現自己遭劈腿，因此提出分手，少女苦苦挽回無效，竟然上警局控告對方性侵。不料日前少女又上警局，「這次要告另一個男友，上次那個已講好不分手了！」警方當場斥責「浪費司法資源，小心被告誣告！」

●●法律評析

一般民眾在提起刑事告訴時，常會害怕若法院判對方無罪時，自己恐會吃上誣告罪等官司，而放棄自身之權利，就如本篇報導警員斥責該名少女「浪費司法資源，小心被告誣告！」，但誣告罪成立與否，實務上成立並不容易，須構成以下之要件，始有可能成立：

一、誣告罪及其要件：

誣告罪為刑法第169條規定：「意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處七年以下有期徒刑。意圖他人受刑事或懲戒處分，而偽造、變造證據，或使用偽造、變造之證據者，亦同。」

誣告罪之成立，是以意圖他人受刑事或懲戒處分，而虛構事實向該管公務員申告為要件，告訴人必須故意且虛偽事實始能成立；而告訴人所訴事實，即使無法證明實在，也不必然構成誣告罪。

如行為人若出於誤信、誤解、誤認或懷疑有此事實，或對於其事實誇大其詞，或為其訟爭上之攻擊或防禦方法，或其目的在求判明是非曲直者，均不得即認定犯誣告罪。此外，如行為人所申告之事實，並非完全出於憑空捏造，或非全然無因，亦不能單純因行為人之申告不能積極證明為真實，或因證據不充分，而所申告案件無罪，即認定行為人當然成立誣告罪。最高法院44年台上字第892號判例意旨亦指明，誣告罪之成立，以告訴人所訴被訴人之事實必須完全出於虛構為要件，若有出於誤會或懷疑有此事實而為申告，以致不能證明其所訴之事實為真實，縱被訴人不負刑責，而告訴人本缺乏誣告之故意，亦難成立誣告罪名。

從而，在論立誣告罪時，仍必須探究行為人主觀是否有「使他人受刑事或懲戒處分」之知及欲，並且客觀上已向有受理權之公務員為誣告行為，此等要件兼備下始可能成立。

二、偽證罪及其要件：

此外，因偵查、審判之操作上，雖然告訴人往往為犯罪之直接被害人，然對於公訴程序而言仍然屬於審判外之第三人，本質上仍屬「證人」，因此其陳述被害經過，亦須依人證之法定偵查、審判程序具結，始得作為證據。從而，一般被害人之陳述由於對於偵查及審判具相當參考價值，為使其陳述得於偵查及審判中受調查，則通常會使其居於證人之地位，依法具結後採為證據。正因如此，實務上相較於誣告罪，告訴人為虛偽陳述時更容易成立偽證罪，其理由如下：

關於偽證罪，刑法第168條謂：「於執行審判職務之公署審判時或於檢察官偵查時，證人、鑑定人、通譯於案情有重要關係之事項，供前或供後具結，而為虛偽陳述者，處七年以下有期徒刑。」

而偽證罪之特性在於，證人所指摘事項之有無，足生影響刑事裁判結果之危險即足成立，而不以結果之發生為必要。行為人供前或供後具結，而一有偽證行為，無論當事人是否因而受有利或不利之判決，均不影響偽證罪之成立。（最高法院71年台上字第8127號判例參照）

因此可知，偽證罪屬於形式犯，不以結果之發生為要件，只要行為人所指該事項之有無，足以影響於裁判之結果者即足，至於行為人的虛偽陳述，法院已否採為裁判或檢察官據為處分之基礎，或有無採為基礎之可能，亦皆不影響偽證罪之論立。相較於上段探討之誣告罪須有「使他人受刑事或懲戒處分」此一主觀要件之要求，偽證罪只要在依法具結後為虛偽陳述到足以影響判決之程度，便足成立，

本件雖然未必必然成立誣告罪（主觀意思探究較不易），然而若進入訴訟程序，少女依法具結後指陳男友涉犯妨害性自主，實際上更容易構成偽證罪。

三、青少年相關之性犯罪樣態

一般性侵害犯罪（或通稱之強姦罪）規定於刑法第221條，而若對於未滿十四歲之被害人犯之者，則另為加重。然而，為了保護心智尚在成長階段之青少年，刑法第227條亦規定有「準妨害性自主罪」，使得行為人縱使雙方你情我願，仍會因性交對象未滿16歲，而構成刑責，其未滿14歲者之刑責則更重，不得不慎

刑法第227條規定：「對於未滿十四歲之男女為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。對於未滿十四歲之男女為猥褻之行為者，處六個月以上五年以下有期徒刑。對於十四歲以上未滿十六歲之男女為性交者，處七年以下有期徒刑。對於十四歲以上未滿十六歲之男女為猥褻之行為者，處三年以下有期徒刑。」

值得一提者，本件情形顯為青少年間感情糾紛，若紛爭之一方未滿16歲而使他方涉犯上述刑責者，該犯罪行為人若本身亦未滿18歲，則依照「兩小無猜條款」，即刑法第227條之1規定，尚得減輕或免除其刑，但並非不構成犯罪，僅是減、免刑罰而已，亦值戒慎。

(中時電子報)