手機放這7地方母湯喔！常塞口袋罹癌風險狂飆

手機放這7地方母湯喔！常塞口袋罹癌風險狂飆。（圖/本報資料照）

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中時電子報

手機成為現代人日常生活中不可或缺的一物，隨時就會拿起來滑一下，但你有想過24小時形與手機形影不離，一個簡單的小動作就有可能將健康放在危險之中？國外網站整理出7個最不適合放手機的地方，放「口袋」就很母湯，恐讓罹癌風險大增。

國外網站《indiatimes》列出7個最不適合放手機的地方：

1.口袋裡

你經常感到胃部和腿部疼痛嗎？這可能是將手機放在口袋裡的後果之一，根據醫生的說法，手機放在口袋裡直接暴露身體於輻射之下，可能導致罹癌風險大增，甚至會影響男性的精子活動力；長期將手機放在褲子後口袋，也可能會引發坐骨神經痛等疾病。

2.枕頭下方

睡前滑手機結束後，直接把手機隨手放進枕頭下方是非常危險的。尤其是邊充電邊放在枕頭下最可怕，充電會讓手機的溫度提高，而且手機螢幕發出的藍光會影響分泌褪黑激素，進而影響睡眠品質，早上醒來時可能因此感到頭暈目眩。

3.襯衫內袋或是胸罩內

也許乍聽之下有點不太可思議，但真有人會把手機隨手插進上衣內袋，甚至插進內衣，尤其是在運動時更有可能如此做。不過，手機放在胸前的位置會提高罹患乳腺癌的風險，而且放在流過汗的胸部前也會更容易孳生細菌。

4.緊貼臉上

手機經過長時間暴露於公共空間，會因此沾染許多細菌，雖然講電話的時候無法避免要將手機貼進臉龐，但建議之後還是透過耳機接電話吧，借此來避免導致皮膚長痘痘、痤瘡或是感染等問題。

5.拿進廁所內使用

雖然現在已經有許多業者主打手機有「防水」的功能，但卻不能防止水蒸氣跑進手機裡，尤其是有洗熱水澡的時候。另外，上廁所時滑手機也可能讓大腸桿菌沾染其上，嚴重可能會引起腹瀉或腸道疾病。如果你真的不得已要帶手機進廁所，記得一定要洗手，並把手機擦拭乾淨。

6.汽車前座的置物箱

如果將手機放進汽車前座的置物箱，此舉如果是在炎炎夏日時做，由於陽光直射，手機形同暴露在過高的溫度之下，不僅會降低電池壽命，嚴重還會引發爆炸，若此時再緊接著拿起手機使用也會影響健康。

7.嬰兒推車

「手機＋孩子」絕對不是理想的組合！但許多父母推小孩出門時，可能圖方便而將手機放在嬰兒推車上，也許你可能會覺得「只是把手機放在推車上而已，有差嗎？」但此舉恐將你的小孩置身於有害的輻射中，而且兒童的注意力缺陷症，也往往都和手機有關。

(中時電子報)

文章來源：indiatimes

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