王建民紀錄片入圍金馬 19日美國上映 大聯盟也推薦

2018年10月11日 00:02 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

王建民紀錄片預告。（嵌入自電影官方粉絲團）

王建民的紀錄片《後勁：王建民》月初入圍金馬獎「最佳紀錄片」，大聯盟官網與推特也分享了這部紀錄片的預告，宣傳電影19日將在美國上映。至於台灣觀眾，預計12月14日也能在戲院看到《後勁：王建民》。

Former Yankees ace, national hero and the long road back to stardom.



Late Life: The Chien-Ming Wang Story arrives in select theaters on Oct. 19. pic.twitter.com/e2VXfxjAlj — MLB (@MLB) 2018年10月9日

建仔紀錄片19日起將於加州洛杉磯、橘郡、休士頓、華盛頓、紐約、西雅圖的戲院上映，大聯盟官方推特在8日分享電影預告，官網cut4也撰文推薦，提到建仔如何成為洋基意外的王牌、連兩年拿下19勝，成為「台灣之光」並被時代雜誌選為「年度百大人物」，後來又與運動傷害搏鬥的故事，都能在片中看到。

《後勁：王建民》月初入圍金馬獎，王建民也透過電影官方粉絲團表達感謝，「看到紀錄片團隊的努力，也慢慢的了解到這個片子可以帶給很多人不同的啟發，給下一代更多的鼓勵。謝謝評審團的肯定，很期待跟大家分享這段故事！」

(中時電子報)