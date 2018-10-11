人民日報評論：美國賣航母給中國可平衡貿易逆差

人民日報文章認為，美國最先進的福特級航空母艦賣4艘給中國大陸，就能平衡600億美元的貿易逆差。圖為福特號航空母艦。（圖／美國海軍）

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中時電子報

中共中央黨報《人民日報》10日發表評論文章，結結實實地就美國近期一連串對中國的指責給予回應，文章批評美國對中國的貿易逆差是自己造成的，在大量進口中國產品時，卻對美國最有競爭力的高科技商品出口中國設限，難怪會造成龐大的逆差。文章建議，美國可以賣個4艘福特級航空母艦給中國，馬上就可以減少600億美元的逆差。

這篇題為《涇渭由來兩清濁——給中國對世界的貢獻算算賬》的評論文章指出，，近來美國有種說法，認為中國崛起是在搞「經濟侵略」，是在實施「地緣政治擴張」，是在「破壞國際規則」。類似論調在美國由來已久，如今卻堂而皇之地成為美國官方的說辭，其領導人居然在其聲明中指責中國「對美國經濟的長期健康和繁榮構成嚴峻威脅」，甚至指稱「美國重建了中國」。真是天大的笑話！

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文章指出，貿易是相互的，各取所需，美國對中國有巨大的市場需求，據聯合國統計，美國對華貨物出口增長，遠遠高於同期美國對全球的出口增幅。這還是在美國嚴格限制對華出口商品的情況下做到的，如果美國肯賣高科技產品，就不會有這麼大逆差。

文章舉例說，美國福特級航母一艘若按150億美元算，賣給中國4艘，馬上就能填上600億美元的逆差。即便不說航母這麼高端的，哪怕美國稍許放寬對華出口限制，貨物貿易逆差也不是現在這個狀態。據美國卡內基國際和平基金會2017年4月的報告分析，美國若將對華出口管制放鬆至對巴西的水平，美國對華貿易逆差可縮減24%；如果放鬆至對法國的水平，美國對華貿易逆差可縮減35%。可見，問題不出在「中國不買」，而出在「美國不賣」。

文章指出，幾十年來，美國本土的加工、組裝等製造環節向全球轉移，自身保留設計、營銷等服務環節。中國成了全球產業轉移的最大承接地，很多貨物出口都是美國等國家在華生產並「買回去」的。在產品價值鏈中，跨國企業拿到的是大頭，中國企業拿到的是小頭，只是一點加工費、辛苦錢，全算作中國「賺了」，顯然不公平。

至於美國國內有說法稱中國「搶走」了美國人的飯碗，依據是美國有一些工廠轉移到了中國，這是站不住腳的。美國企業在哪設廠，從根本上說是由資本的逐利性決定的，不是誰想拉就能拉來的。

文章說，中國的發展絕非美國某些政客所言「由美國在中國的投資所推動的」，而是十多億中國人民辛辛苦苦幹出來的。據有關統計數據，20世紀80年代以來，在華外國投資中，美資只佔到大約7%—10%。相反，美國從對華投資中賺了個盆滿缽滿。

文章最後說，當今世界，奉行單邊主義、固執零和思維，是沒有前途的。中國人民不是嚇大的，從來不怕鬼、不信邪。不管世界如何變化，中國將堅定不移地與國際社會一道，致力於構建新型國際關係，致力於構建人類命運共同體，為人類進步事業作出更大貢獻。

(中時電子報)

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文章來源：涇渭由來兩清濁 ——給中國對世界的貢獻算算賬

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