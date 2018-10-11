獨／蔡明亮釜山行險遇死劫！曝「他」生前為李康生自費請國醫

2018年10月11日 00:12 中時 徐桐炘

釜山影展副總監金智奭在坎城心臟病發猝死，得年57歲。（翻攝自網路）

蔡明亮和演員李康生9日自釜山影展返台，前一日專程探望影展創辦人金智奭墓碑，勾起過往情同家人的回憶，蔡明亮還透露在前往搭機路上差點遇死亡車禍，司機開車轉彎過猛，車子瞬間飄起，騰空逼近45度角，蔡明亮當下爆出尖叫，李康生也突然驚醒，幸好平安逃過一劫，李康生表示：「不想就這樣死在睡夢中。」蔡明亮心有餘悸說：「事後回想，慶幸自己隨身帶著金剛經。」

今年帶著《你的臉》前往釜山影展，蔡明亮表示過去無論有無作品，每年都接受金智奭邀請參加，去年因金離世，「我想為什麼要去沒有他的影展呢？」因此缺席公祭，也不知對方落土之處，但今年轉念一想：「金先生走了之後，我還是為了他來。」據知金智奭的遺孀甚少出門，特地參加《你的臉》放映，並和蔡、李、楊貴媚等人小聚。

蔡明亮表示：「金智奭對我來說親密如家人。」之前李康生患歪頭怪病，在光州演出舞台劇《玄奘》時，金智奭和前影展主席金東虎搭機前往觀賞後，相當擔心李康生病情，堅持邀他們到釜山，並自費請國醫診療，蔡明亮至今仍惦記在心上，「還幫我墊錢，這些我過往很少提過。」如今在墓園懷念故人，蔡明亮離開前播放自己剛為電影完成的新歌，並深情承諾：「我們再來看你。」

(中時 )