王宇婕新加坡買硬碟嫌太貴　看到信用卡帳單驚呆了

2018年10月11日 03:21 中時 林淑娟

王宇婕與周崇慶演夫妻。（星之國際）

王宇婕前陣子赴新加坡拍戲。（星之國際）

王宇婕換貨換了一堆3C產品。（星之國際）

王宇婕前陣子到新加坡拍攝網劇《神奇之吻》，個性古靈精怪的她，住到新加坡竟然變傻了，她自曝鬧出不少買東西的糗事，尤其經常在購物時算錯匯率，某次因為手機將送修，她去3C賣場買硬碟來備份資料，挑中一個結帳時還心想台幣兩千多也未免太貴了。不料事隔幾天查詢信用卡帳單時簡直嚇壞了，以為信用卡被盜刷！

她說，當時發現信用卡帳單有一筆2萬6千多元的消費，簡直驚呆了，第一時間趕緊打電話回台北的銀行詢問消費記錄，後來才總算查出原來當天買的硬碟標價「1200」，她一直以為「乘以2」就是台幣價錢，殊不知完全少了一個0，一差差了10倍。

她硬著頭皮回到3C賣場，店員不願讓她退貨，但願意讓她換貨，於是她就換了一堆其他3C用品回家，到處送親友。但手機還是要送修，硬碟也還是要買，偏偏中間回台灣一趟又忘了買，最後又多花了台幣5千多在新加坡買了一顆「便宜」的硬碟，「所以我最後總共花了3萬多才買到我要的東西！真的很瞎吧！」

此外，她還一直跟朋友推薦新加坡買精品很便宜，自己還買了皮帶、耳環等飾品，後來才發現她也是把匯率算錯了，「之前去日本買東西也常會算錯匯率，我真的很瞎、很荒唐啊！」

(中時 )